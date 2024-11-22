«Или потому, что я русская...» - Хаматова о трудностях привычной работы в Латвии

Актриса Чулпан Хаматова известна не только своими ролями в кино и театре, но и активной деятельностью в благотворительной сфере. Это было до того, как актриса эмигрировала из России. К сожалению, в Латвии у Хаматовой с работой в этом направлении дела идут не так гладко.

Чулпан Хаматова дала интервью программе «Вот-вот», в ходе которого ее ведущие Михаил Шац и Гарик Оганисян поинтересовались, продолжает ли актриса заниматься благотворительностью. «Конечно, не в такой степени, как это было в Москве, но я стараюсь благотворительными концертами, мы собираем деньги и в Латвии, и в Литве – в последний раз мы собирали деньги на продукты для деоккупированных территорий», - ответила она.

На вопрос Шаца, сотрудничает ли она с латвийскими благотворительными фондами, Хаматова ответила, что практически нет. «Или потому, что я русская и никто не хочет, но как-то меня обходят стороной. То есть я готова и предлагала свои услуги, но...» — грустно резюмирует Чулпан.

Чулпана Хаматова на протяжении многих лет была одной из самых ярких звезд российского театра и кино, художественным авторитетом не только в своей стране, но и за рубежом, в том числе в Латвии. Когда в 2022 году Россия начала полномасштабную войну на Украине, она эмигрировала из своей страны и переехала в Латвию. В «Ночи лицедеев» 2022 года Хаматова получила главную награду Латвийского театра как актриса года, вызвав широкие дискуссии среди любителей культуры.