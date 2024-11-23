Такие сугробы в Латвии уже сейчас?! Бусулис показал «снежную сказку» у своего дома

Музыкант Интар Бусулис показывает в социальных сетях, что зима действительно пришла. Если в большинстве городов Латвии слой снега едва заметен, то в Талсинском крае снег создает ощущение настоящей зимней сказки.

Интар публикует видео, демонстрирующее, как очистить автомобиль метлой от толстого слоя снега. Артист хвастается, что его метла гибкая, но толщина и вес снега оказались слишком велики – предмет его «гордости», похоже, придется выкинуть.

Бусулис не только радуется первому снегу, но и наслаждается им практически в полной экипировке - зимней куртке, шапке.

На другом видео Бусулис едет по заснеженной лесной дороге, показывая, какие красивые, белые деревья, что создает рождественское настроение.

«Наконец-то пришла зима. Съездите в Талси – посмотреть на снег», – призывает Интар своих поклонников и любителей зимы.

Некоторые подписчики не могут поверить, что в Латвии уже можно увидеть такой большой слой снега.