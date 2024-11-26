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Названы самые кассовые фильмы года 1

Lifenews
Дата публикации: 26.11.2024
BB.LV
Названы самые кассовые фильмы года

В Сети набирает популярность список самых кассовых кинопроектов 2024 года. Впервые в истории все участники рейтинга являются сиквелами.

Первые три строчки заняли «Головоломка 2» ($1,698 млрд), «Дэдпул и Росомаха» ($1,337 млрд) и «Гадкий я 4» ($967 млн). В десятку также попали: «Дюна 2», «Годзилла и Конг», «Битлджус Битлджус», «Веном: Последний танец» и др.

До конца года в рейтинге может оказаться мюзикл «Злая: Сказка о ведьме Запада». Адаптация бродвейского мюзикла дебютировала в мире на этой неделе. Эксперты предрекают ленте $165 млн на старте проката.

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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    26-го ноября

    Дедпул последний не понравился вообще. Избыток шуток про задницу. 🙄

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