Названы самые кассовые фильмы года

В Сети набирает популярность список самых кассовых кинопроектов 2024 года. Впервые в истории все участники рейтинга являются сиквелами.

Первые три строчки заняли «Головоломка 2» ($1,698 млрд), «Дэдпул и Росомаха» ($1,337 млрд) и «Гадкий я 4» ($967 млн). В десятку также попали: «Дюна 2», «Годзилла и Конг», «Битлджус Битлджус», «Веном: Последний танец» и др.

До конца года в рейтинге может оказаться мюзикл «Злая: Сказка о ведьме Запада». Адаптация бродвейского мюзикла дебютировала в мире на этой неделе. Эксперты предрекают ленте $165 млн на старте проката.