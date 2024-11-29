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Дед 22 внуков стал самым старым мужчиной в мире 1

Lifenews
Дата публикации: 29.11.2024
BB.LV
Дед 22 внуков стал самым старым мужчиной в мире

Guinness World Records: 112-летний бразилец признан самым старым мужчиной в мире

Пенсионер из Бразилии стал самым старым мужчиной в мире, пишет Guinness World Records.

Жоау Мариньо Нето, проживающий в Апуиаресе, стал старейшим мужчиной в мире — ему исполнилось 112 лет. Выросший в семье фермеров, бразилец с раннего возраста трудился на родительской ферме, помогая отцу в поле. К четырем годам он уже активно участвовал в сельскохозяйственных работах, включая уход за скотом и сбор урожая.

Будучи женатым на Жозефе Альбано душ Сантуш, у него родилось четверо детей. Позже, с другой партнершей, он стал еще трижды отцом, в результате чего его семья насчитывает шесть детей, 22 внука и 15 правнуков.

Жоау считает секретом своего долголетия окружение хорошими людьми и близкими. Несмотря на трудные времена, включая сильные засухи, он сумел построить финансово стабильную жизнь, накопив значительные активы.

#книга рекордов гиннесс
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    29-го ноября

    Дед вообще наверное уже не понимает в какой реальности он находится 🙄 Я покойников в своей жизни видел краше (в том числе и давних утоплеников) чем этот дед в живую.

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