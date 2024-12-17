Латвийский «Поток» вошел в число претендентов на номинацию «Оскар»

Дата публикации: 17.12.2024
Американская киноакадемия объявила списки финалистов в десяти категориях, и фильм латвийского режиссера Гинта Зилбалодиса «Поток» вошел в число 15 картин (шортлист), претендующих на номинацию «Оскар» за лучший иностранный фильм, сообщает во вторник издание «Variety».

Это первый случай в истории, когда латвийский фильм прошел так далеко в гонке за «Оскаром».

Голосование членов Киноакадемии, которое определит номинантов во всех 23 категориях, начнется 8 января и завершится 12 января.

Номинанты будут объявлены 17 января.

Во вторник, среди прочего, были опубликованы списки претендентов на номинации в категориях «Лучший короткометражный анимационный фильм», «Лучший документальный полнометражный и короткометражный фильм», а также «Лучший иностранный полнометражный и короткометражный фильм».

Среди 15 фильмов, которые вместе с «Потоком» претендуют на номинацию «Оскар» за лучший иностранный фильм, значатся такие международно признанные работы, как Emilia Perez («Эмилия Перес») и The Seed of the Sacred Fig («Семя священной фиги»).

Как сообщалось ранее, 9 декабря «Поток» был номинирован на премию «Золотой глобус» в категории «Лучший анимационный фильм».

В начале декабря фильм получил премию Европейской киноакадемии в категории «Лучший анимационный фильм». Он также номинирован на престижную премию Европейского парламента LUX, которая открыта для зрительского голосования по всей Европе.

«Поток» был представлен в конкурсной программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля как единственный анимационный фильм. На фестивале анимационного кино в Анси фильм получил четыре награды, включая приз жюри и зрительскую награду. Осенью фильм начал показываться в кинотеатрах по всему миру.

Картина также удостоена награды Нью-Йоркского круга кинокритиков (NYFCC) как лучший анимационный фильм. NYFCC — старейшая группа кинокритиков в США, которая считается индикатором фаворитов в сезоне кинопремий. С 2009 года, за редким исключением, фильмы, получившие награды NYFCC, также попадали в списки лучших фильмов премии «Оскар».

«Поток» — это выполненная в технике 3D-анимации история об индивидуалисте Коте, который во время сильного наводнения вынужден покинуть дом и укрыться в небольшой лодке вместе с другими животными. Чтобы выжить в новом, лишенном людей мире, Коту придется изменить свои привычки и научиться сотрудничать с Собакой, Капибарой, Лемуром и Птицей.

Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
