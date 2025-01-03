Приворожила? Бывшая жена Яниса Тиммы подозревает Седокову в колдовстве

Несмотря на то, что баскетболист Янис Тимма уже упокоен, обсуждения причин его самоубийства и возможной вины бывшей жены Анны Седоковой в его смерти не прекращаются. Многие близкие к Янису люди считают, что именно она довела его до такого эмоционального состояния. В соцсетях первая бывшая жена Тиммы, Сана Оша, поделилась историей, которая намекает на то, что Анна Седокова могла его заколдовать, пишет LA.lv.

«Подобные истории я не раз слышала, и все происходит мистическим образом: мужчина внезапно меняется, становится агрессивным по отношению к женщине, от которой его увели. Она становится его самым большим врагом. (...) В жизни этого мужчины все рушится, и максимум за 6 лет», — пишет Сана Оша в Instagram, опубликовав переписку, где обсуждается тема колдовства.

Истории о колдовстве и судьбах мужчин

«У нас в семье тоже было колдовство! И в итоге отец покончил с собой…», — говорится в одном из сообщений, которое получила Сана. В другом сообщении ей задают вопрос: «Если ты знала о колдовстве, почему ты или мама Яниса не искали помощи, чтобы снять с него это заклятие?»

Сана поясняет: «Человек должен сам осознать, что с ним происходит, иначе он никого не слышит… Любой, кто пытался что-то сказать, им отталкивался, поэтому рядом никого и не было. Я никогда не оставалась равнодушной… Видела, как все рушится за эти 5 лет. Даже в нашем последнем разговоре я пыталась донести это до него, но меня не услышали. Это так и работает… Каждый раз, когда ходила в церковь, я молилась, чтобы Янис выбрался из этого ада. То, как его публично выставляют — одержимым, больным, — совсем не тот мужчина, которого я знала…»

Сана добавляет: «Вы можете думать, что я говорю ерунду, но пройдите через то, что прошла я… Можно книгу написать. Я никогда не делилась этим, потому что это уже ничего не изменит. В конце истории это я стояла с ребенком у его гроба… Подумайте об этом…»

Марк Пугачёв: «Если бы я знал, то не допустил бы трагедии»

Ранее стало известно, что друг Яниса Тиммы из США, Марк Пугачёв, после похорон опубликовал в социальных сетях эмоциональный пост, раскрывая больше подробностей об отношениях Яниса с Анной Седоковой. По словам Марка, именно Анна была единственным человеком, который мог спасти Яниса, так как он любил её больше всего на свете. Однако, по мнению Марка, она этого не сделала.

Марк утверждает, что у него есть доказательства неверности Анны. Теперь, как он считает, певице придется нести тяжкое бремя вины всю оставшуюся жизнь.

«Он прощал ей все измены. Отказывался в это верить, продолжая носить ее на руках. Она выжала из него все — любовь, карьеру, молодость. Оставила с пустым кошельком и разбитой душой. Многие говорят, что это был его выбор, но я с этим не согласен. Его выбор всегда был в пользу Анны. Она заставила его отдалиться от всех, чтобы полностью контролировать его и его деньги, когда они у него были. Вся его семья это подтверждает. Анна всегда говорила, что его семья ей не подходит. Она рассорила их, чтобы он остался один, чтобы манипулировать им. Мир жесток и несправедлив», — поделился своими мыслями Пугачев.

Марк также переживает, что не был рядом с другом в момент, когда это было особенно необходимо. Заботы о своем бизнесе и семье отвлекли его, поэтому он не заметил, что происходит с Янисом. Он убежден, что если бы знал, то не допустил бы этой трагедии.