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Кофе изменил состав кишечных бактерий 1

Lifenews
Дата публикации: 05.01.2025
BB.LV
Кофе изменил состав кишечных бактерий
ФОТО: Unsplash

Международная группа медицинских исследователей установила, что у людей, регулярно потребляющих кофе, значительно больше одного вида кишечных бактерий по сравнению с теми, кто кофе не пьет. Исследование, в котором проанализировали образцы стула и крови большого количества пациентов, опубликовано в журнале Nature Microbiology.

В ходе работы ученые изучали влияние потребления кофе на биом кишечника — комплекс микроорганизмов, живущих в желудочно-кишечном тракте человека. Исследователи сосредоточились на кофе, так как этот напиток либо потребляют регулярно, либо полностью избегают, что позволило им сделать более четкие выводы.

Для проведения анализа ученые собрали медицинские данные более чем о 22,8 тысячи жителей Великобритании и США, а также о 54,2 тысячи участников из 211 когорт. Основное внимание уделялось сравнению образцов кала людей, которые сообщили о регулярном потреблении кофе, с теми, кто его не употребляет, чтобы выявить различия в биоме кишечника между этими группами.

Результаты исследования показали, что среди людей, регулярно употребляющих кофе, была выявлена значительно более высокая численность бактерий Lawsonibacter asaccharolyticus. Уровень этих бактерий был в восемь раз выше по сравнению с теми, кто не пьет кофе. Этот тренд был подтвержден в разных странах, что указывает на глобальный характер явления.

Исследователи признают, что пока неясно, какое конкретное влияние оказывает более высокий уровень L. asaccharolyticus на здоровье человека. Тем не менее они предполагают, что эти бактерии могут быть связаны с теми положительными эффектами для здоровья, которые традиционно связывают с потреблением кофе.

Таким образом, исследование подчеркивает потенциально значительное влияние одного напитка на биом кишечника человека. Ученые продолжают изучать, как отдельные компоненты рациона могут оказывать долгосрочное воздействие на здоровье, а также какие продукты могут способствовать поддержанию здорового микробиома.

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Комментарии (1)

  • А
    Андрей
    6-го января

    Просто "шедевр" журналистики: ** "Исследователи признают, что пока неясно, какое конкретное влияние оказывает..." ** "Тем не менее они предполагают, что эти бактерии могут быть связаны с ..." ** "Таким образом, исследование подчеркивает потенциально значительное влияние..."

    Чтоб вам врач так лекартсва выписывал, которые потенциально помогут облечить традиционные симптомы типичных болезней!

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