Baltijas balss logotype

В Приднестровье встала вся экономика 2

Lifenews
Дата публикации: 08.01.2025
BB.LV
На предприятиях ПМР занялись самоснабжением дровами.

На предприятиях ПМР занялись самоснабжением дровами.

Единственный источник тепла уголь, его хватит до конца февраля.

В Приднестровье после прекращения поставок российского газа и возникшего из-за этого энергодефицита прекратили работу практически все промышленные предприятия, заявил глава минэкономразвития непризнанной республики Сергей Оболоник. «Кризис носит настолько тяжелый характер, что нет нужды перечислять, какие предприятия остановились. Стоят все промышленные предприятия за исключением лишь тех, кто обеспечивает продовольственную безопасность Приднестровья», — сказал Оболоник.

Оболоник заверил, что пока ситуация управляемая, но «проблема носит настолько глобальный характер, что при длительном ее неурегулировании мы получим уже необратимые изменения». «То есть предприятия потеряют свои возможности к запуску», — пояснил министр.

Россия прекратила транзит газа через Украину 1 января. На этом фоне топливо перестало поступать и в Приднестровье, которое обеспечивало поставки топлива в Европу через свою территорию. Из-за отсутствия газа Молдовская ГРЭС, находящаяся в Приднестровье и принадлежащая российской компании «Интер РАО», перешла на уголь. По информации телеканала «Первый приднестровский», запасов топлива хватит примерно до 20 февраля.

Накануне Оболоник говорил, что перед прекращением транзита Приднестровье успело зарезервировать 13 млн кубометров газа. «Это на больницы, общепит (где получится), магазины, многоэтажки (только для приготовления еды). На юге запасов хватит дней на 20, на севере — на 10. Это если пользоваться экономно и не пытаться греться конфорками», — говорил министр.

0
2

Комментарии (2)

  • VS
    Vad Sorry
    8-го января

    Это говорит о наших новостях, вроде бы прада а люди думают Россияне сволочи прекратили поставку газа, и всё время пишут про борьбу с пропагандой я ни говорю что Украина ни имела права прекратить них месте я уже с начала войны его перекрыл ну нужно писать объективно

    7
    1
  • VS
    Vad Sorry
    8-го января

    Ни говорится о том что Украина прекратила договор о транзите газа с 1 Января, то есть это ни Россия прекратила поставку газа а Украина запретила транзит? Я так понимаю?

    11
    1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Названы методы для борьбы с бессонницей
Названы методы для борьбы с бессонницей
Раскрыт неожиданный эффект известного обезболивающего
Раскрыт неожиданный эффект известного обезболивающего
В Германии 66-летняя женщина родила ребенка
Кадр: today.com
Найден кот с самым длинным хвостом в мире
Фото: guinnessworldrecords.com
Врач назвал повышающие риск агрессивных видов рака продукты
Врач назвал повышающие риск агрессивных видов рака продукты
Названа популярная профессия с высокими рисками для здоровья
Названа популярная профессия с высокими рисками для здоровья
Алёнушка попалась в когти Льва. Иконка видео
Герой сериала «Слово пацана» выгулял новую пассию во МХАТе
Раскрыт способ сберечь спину во время работы на даче
Раскрыт способ сберечь спину во время работы на даче

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео