В Приднестровье после прекращения поставок российского газа и возникшего из-за этого энергодефицита прекратили работу практически все промышленные предприятия, заявил глава минэкономразвития непризнанной республики Сергей Оболоник. «Кризис носит настолько тяжелый характер, что нет нужды перечислять, какие предприятия остановились. Стоят все промышленные предприятия за исключением лишь тех, кто обеспечивает продовольственную безопасность Приднестровья», — сказал Оболоник.

Оболоник заверил, что пока ситуация управляемая, но «проблема носит настолько глобальный характер, что при длительном ее неурегулировании мы получим уже необратимые изменения». «То есть предприятия потеряют свои возможности к запуску», — пояснил министр.

Россия прекратила транзит газа через Украину 1 января. На этом фоне топливо перестало поступать и в Приднестровье, которое обеспечивало поставки топлива в Европу через свою территорию. Из-за отсутствия газа Молдовская ГРЭС, находящаяся в Приднестровье и принадлежащая российской компании «Интер РАО», перешла на уголь. По информации телеканала «Первый приднестровский», запасов топлива хватит примерно до 20 февраля.

Накануне Оболоник говорил, что перед прекращением транзита Приднестровье успело зарезервировать 13 млн кубометров газа. «Это на больницы, общепит (где получится), магазины, многоэтажки (только для приготовления еды). На юге запасов хватит дней на 20, на севере — на 10. Это если пользоваться экономно и не пытаться греться конфорками», — говорил министр.