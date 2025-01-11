33 незнакомца на несколько суток застряли в пабе в Йоркшире из-за непогоды. Это мог бы быть отличный сценарий, если бы не одно но: это случилось на самом деле.

Сильный снегопад обрушился на Северный Йоркшир 4 января. Самый высокий паб Англии Tan Hill Inn, который находится на высоте 528 метров над уровнем моря, оказался отрезан от цивилизации. В этот момент в пабе было 33 гостя и одна собака. Люди с улыбками приняли новости о непогоде и решили, что к утру всё кончится. Тогда они ещё не знали, что останутся в баре на четверо суток.

Cотрудники Tan Hill Inn были готовы к катаклизмам: паб получал электричество от генератора, в помещении были спальни, чтобы разместить всех гостей, а запасов еды и алкоголя хватило бы на месяц. Правда, сотрудники паба всё же рассчитывали, что так долго находиться в заточении им не придётся.

По словам гостей паба, четыре дня они танцевали, обедали и ужинали, выпивали, играли, разговаривали и очень подружились. Одна из «заточённых» пропустила 18-летие своей дочери из-за непогоды, но не расстроилась, а позвонила дочке по видеосвязи и поздравила её в окружении новых друзей. В пабе оказались даже путешественники из Австралии — они то и дело давали интервью телеканалам на родине, где сейчас разгар лета.

Когда помощь всё же подоспела, уходить нужно было быстро, так как дорогу вновь заметало. Но не все согласились покинуть паб: кто-то сказал, что ему некуда торопиться, а заснеженная природа вокруг и атмосфера внутри кафе напоминают «жизнь мечты».

После четырёхдневной работы хозяин паба хотел эвакуировать персонал на вертолёте, но из-за сильного ветра это пока невозможно. Оставшиеся гости шутят, что сделать это необходимо, так как у них кончаются сигареты.