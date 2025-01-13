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Создателям мультфильма «Поток» дадут премию в размере 300 000 евро 1

Lifenews
Дата публикации: 13.01.2025
BB.LV
Создателям мультфильма «Поток» дадут премию в размере 300 000 евро

Правительство Латвии выделит команде мультфильма «Поток» премию в размере 300 000 евро за получение награды «Золотой глобус», заявила премьер-министр Эвика Силиня после встречи коалиционных партий.

Дополнительно 150 000 евро будут направлены на нужды маркетинга фильма.

Силиня отметила, что фильм представляет собой важную рекламу как для Латвии, так и для профессионалов в области кино.

Согласно данным Министерства культуры, премия правительства равнозначна тем, что получают спортсмены за высокие достижения на международном уровне.

Средства будут выделены из государственного бюджета по программе «Средства на непредвиденные случаи». 300 000 евро получат авторы фильма: режиссёр Гинтс Зилбалодис, продюсер Матис Кажа, композитор Рихардс Зальупе и команда студии «Dream Well Studio».

Дополнительные 150 000 евро пойдут на международный маркетинг фильмов. Как указало Министерство культуры, для обеспечения успешной международной популяризации фильму «Поток» необходимы средства на покрытие расходов, таких как участие в международных фестивалях, поиск со-продюсеров и дистрибьюторов, а также развитие проектов и обучение.

Министерство подчеркнуло, что финансирование латвийской киноиндустрии значительно уступает соседним странам: в 2024 году бюджет кино в Эстонии составил 19 717 363 евро, в Литве — 10 053 000 евро, в то время как в Латвии — всего 8 468 807 евро.

Мультфильм «Поток» уже получил множество международных признаний, и, по словам премьера, такой успех заслуживает особого внимания.

Мультфильм «Поток» выполнен в технике 3D-анимации и рассказывает историю индивидуалиста Кота, который во время наводнения вынужден покинуть свой дом и укрыться на лодке вместе с другими животными. Чтобы выжить в новом, необитаемом людьми мире, Кот должен изменить свои привычки и сотрудничать с Псом, Капибарой, Лемуром и Птицей.

#анимация
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Комментарии (1)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    13-го января

    Возможно этот мультфильм и ооочень интересный, но при чем тут государственный бюджет и деньги налогоплательщиков?! Очередное подтверждение уровня премьер-министра "ниже плинтуса". Очень надеюсь что это ее последний провал и она будет отправлена в отставку.

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