40-летняя певица Акула созрела для замужества лишь после рождения ребенка

Ставшая мамой в конце 2024 года певица Акула вышла замуж. Оксана официально оформила свои отношения с отцом ребенка, композитором Игорем Бабаевым.

Роспись прошла в Грибоедовском ЗАГСе Москвы. В личном блоге Почепа опубликовала много фотографий с торжества, показав скромное, но счастливое событие. Пара отказалась от пышного празднования, ограничившись регистрацией своего союза. Большого банкета звезды не закатывали. Вероятно, свадьбу отметили в семейном кругу.

Напомним, 6 ноября 40-летняя исполнительница впервые стала мамой. У Оксаны и Игоря родилась дочка, которую назвали Раисой. Публикуя кадры из роддома, звезда призналась: «Я долго шла к этому событию, да и первый ребенок в 40 лет — не самое простое испытание для любой женщины».

Спустя пару недель после появления на свет девочки Бабаев сделал предложение Почепе в эфире шоу «Ну-ка, все вместе!».

«Не надо упускать шанс… Оксана Александровна Почепа, в простонародье певица Акула, готова ли ты разделить со мной быт, кров… Короче, Оксанка, выходи за меня замуж!» — обратился к возлюбленной композитор.

Оксана, конечно же, ответила: «Да!»

Позже пара не разглашала никаких подробностей о торжестве. Они решили жениться тайно. Лишь после того, как информация о свадьбе попала в Сеть, Акула показала фотографиями из ЗАГСа.

Для регистрации брака Оксана выбрала белоснежное корсетное платье с пышной юбкой. Так как все обошлось без помпезности, певица отказалась от сложных укладок, оставив волосы просто распущенными.

Жених тоже был одет в расслабленном стиле: в черном костюме и белой рубашке без галстука.