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Латвия оказалась на 78-м месте в мире по размеру женских грудей (КАРТА) 1

Lifenews
Дата публикации: 15.01.2025
BB.LV
Латвия оказалась на 78-м месте в мире по размеру женских грудей (КАРТА)
ФОТО: LETA

Латвия расположилась на 78-м месте рейтинга по размеру грудей у женщин среди 108-ми стран мира.

Об этом сообщает база данных Data Pandas на своём сайте.

Так, авторы исследования утверждают, что средний размер груди латвийских – 1-2-й размер.

Отмечается, что у литовок грудь побольше – 39-е место в мировом рейтинге. В свою очередь размер груди эстонок составителям рейтинга определить не удалось.

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На первом месте оказалась Норвегия – 3-4-й размер. Далее следуют США, Британия, Люксембург и Исландия – 3 размер в среднем. После идут Россия, Польша и ряд других стран – 2-3 размер.

В свою очередь самыми маленькими грудями могут похвастаться жительницы Монголии, Киргизии, Ливана, Гвинеи, Лаоса и ряда других стран.

Как можно видеть, самые большие груди оказались в северных странах, а самые маленькие – в странах Африки и Юго-Восточной Азии.

Каким образом авторы исследования определяли размер грудей женщин по всему миру не уточняется.

#рейтинг #грудь
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Комментарии (1)

  • JL
    Janina LV
    16-го января

    Стоит отметить, что журналист несколько приукрасил ситуацию назвав 78 места, мол что у других ситуация гораздо хуже. Согласно приеденной статистики, жительницы Латвии в среднем имеют 1 размер груди. Что, не котируется на рынке.

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