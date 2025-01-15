Латвия оказалась на 78-м месте в мире по размеру женских грудей (КАРТА)

Латвия расположилась на 78-м месте рейтинга по размеру грудей у женщин среди 108-ми стран мира.

Об этом сообщает база данных Data Pandas на своём сайте.

Так, авторы исследования утверждают, что средний размер груди латвийских – 1-2-й размер.

Отмечается, что у литовок грудь побольше – 39-е место в мировом рейтинге. В свою очередь размер груди эстонок составителям рейтинга определить не удалось.

На первом месте оказалась Норвегия – 3-4-й размер. Далее следуют США, Британия, Люксембург и Исландия – 3 размер в среднем. После идут Россия, Польша и ряд других стран – 2-3 размер.

В свою очередь самыми маленькими грудями могут похвастаться жительницы Монголии, Киргизии, Ливана, Гвинеи, Лаоса и ряда других стран.

Как можно видеть, самые большие груди оказались в северных странах, а самые маленькие – в странах Африки и Юго-Восточной Азии.

Каким образом авторы исследования определяли размер грудей женщин по всему миру не уточняется.