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Россия попросила помощи у Латвии в уголовном деле против Смольянинова 2

Lifenews
Дата публикации: 26.01.2025
BB.LV
Россия попросила помощи у Латвии в уголовном деле против Смольянинова
ФОТО: Thought Co

Российские правоохранители обратились к властям Латвии, где, предположительно, проживает актер Артур Смольянинов, с просьбой оказать содействие в расследовании возбужденного в отношении него уголовного дела.

Российские СМИ пишут, что уголовное производство против артиста было инициировано «по факту распространения фейков об армии и возбуждения ненависти».

До сведения властей Латвии якобы было доведено, что Басманный суд Москвы в конце октября вынес решение о заочном аресте актера с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента его задержания в России.

«Запрос о правовой помощи в рамках расследования уголовного дела в отношении Смольянинова был направлен в государство, где фигурант находится», — рассказали российские правоохранители.

«Компетентные органы иностранного государства отказали в запросе», — отметили правоохранители.

#звезды #россия
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Комментарии (2)

  • ЕА
    Евгений Агапий
    27-го января

    на каждого предателя найдется свой Меркадер. рано или поздно...

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    4
  • JJ
    Jan Jans
    Евгений Агапий
    27-го января

    Троцкий, наверное, уже заждался кого-то.

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    2

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