Россия попросила помощи у Латвии в уголовном деле против Смольянинова

Российские правоохранители обратились к властям Латвии, где, предположительно, проживает актер Артур Смольянинов, с просьбой оказать содействие в расследовании возбужденного в отношении него уголовного дела.

Российские СМИ пишут, что уголовное производство против артиста было инициировано «по факту распространения фейков об армии и возбуждения ненависти».

До сведения властей Латвии якобы было доведено, что Басманный суд Москвы в конце октября вынес решение о заочном аресте актера с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента его задержания в России.

«Запрос о правовой помощи в рамках расследования уголовного дела в отношении Смольянинова был направлен в государство, где фигурант находится», — рассказали российские правоохранители.

«Компетентные органы иностранного государства отказали в запросе», — отметили правоохранители.