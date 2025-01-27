Источники близкие к чете президента Франции поговаривают, что Брижит Макрон в данный момент пребывает не в лучшем расположении духа на фоне обвинений в педофилии и узурпации личности.

Чтобы поднять настроение, она не придумала ничего лучше, кроме как сходить на шоппинг в бутик Louis Vuitton на Вандомской площади, где ее застукал электорат, заснял на камеры мобильных телефонов и повыкладывал в соцсети. В итоге, стало только хуже: вместо радости шоппинг принес лишь новую волну народной ненависти. Теперь Брижит обвиняют в том, что она жирует в то время как нация затягивает ремни.

Впрочем, вряд ли Брижит сама платит за покупки. Давняя подруга одного из самых богатых людей планеты Бернара Арно, владельца концерна LVMH, она может выбрать все, что ей приглянется, совершенно бесплатно. Взамен Бернар Арно получает налоговые послабления и иные преференции от государства.

Преданный друг, миллиардер поддержал Брижит, опубликовав на обложке принадлежащего ему еженедельника Paris Match фото своей подруги с подписью «Воительница».

Комплиментарный репортаж призван рассказать электорату о том, как стойко Брижит, проходит через все трудности, которые посылает ей жизнь.

Но вот незадача: народ не верит. Вот что пишут французы в соцсетях на тему пафосной обложки:

-Пари Матч, перестаньте держать нас за дураков. Неужели вы думаете, что мы проглотим ваш глобалистский суп, посредством которого вы освещаете предательства сильных мира сего?

-Воительница??? Настоящую войну ведут невидимые люди, которые каждый день борются за выживание в системе, которая их сокрушает, а не эта женщина, которая олицетворяет элиту, ничего не знающую о трудностях повседневной жизни.

-Воительница - мать-одиночка, которая встает в 5 утра, чтоб выполнить случайную работу, чтобы накормить своих детей.

-Воительница - медсестра, которая пошла на принудительную вакцинацию, чтобы сохранить свое рабочее место и иметь возможность еще 25 лет выплачивать кредит за свой домик в 90 м2.

-Воительница - это женщина-фермер, которая встает до рассвета, борется с плохой погодой и абсурдными нормами, чтоб положить хлеб на стол французов.

-Воительница - это студентка, которая работает по ночам и платит кредит за учебу, надеясь на лучшее будущее.

-Воительница - это бабушка, которая прививает ценности своим внукам, которые никто и никогда не сможет у них украсть.

-Воин - не тот, кто в 39 лет с сомнительными намерениями заприметил 14-летнего подростка. Мы видели более славные бои.

Появились сразу же и комические мемы на этот репортаж.