«Это действительно прискорбно и непростительно» - название нового фильма про латышских вампиров возмутило жителей

Дата публикации: 05.02.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Это действительно прискорбно и непростительно» - название нового фильма про латышских вампиров возмутило жителей

В кинотеатре "Splendid Palace" состоялась латвийская премьера вампирской комедии «Затронутые вечностью» режиссера Марциса Лациса и продюсера Матиса Кажаса.

Фильм представляет собой «ироническую историю о бездельнике средних лет Ресно, живущем в отдаленном трейлере. Его жизнь меняется после того, как вампиры Эгон и Карлос предлагают ему бессмертие», — так описывают сюжетную линию авторы фильма.

Премьера фильма «Затронутые вечностью» состоялась в кинотеатре «Splendid Palace» во время показа Национальной кинопремии «Большой Кристап». «Затронутые вечностью» получили девять номинаций на премию «Большой Кристап», в том числе в категориях «Лучший полнометражный фильм» и «Лучший режиссер полнометражного фильма».

Для латышей название «Затронутые вечностью» ассоциируется с Александром Чаком и стрелками, поэтому многие возмущены тем, что такое же название дали фильму о вампирах.

В Facebook люди выражают свое недовольство: «Нет, это вводит в заблуждение, мягко говоря. У кого-то, должно быть, закончились варианты названий...»

«Насколько известно, «Затронутые вечностью» Чака включён в Латвийский культурный канон. Неужели такое присвоение и унижение названия действительно считается нормой??? Так и останется??? Чистейший манкуртизм!!!»

Оставить комментарий

(1)

