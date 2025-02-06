В предстоящие выходные около 1800 свингеров отправятся в специальный круиз на пароме Baltic Princess, следующем по маршруту Турку–Стокгольм–Турку. Директор по связям с общественностью компании Tallink Silja, Марика Нёйд, подтвердила, что свингеры арендовали паром на сутки, и билеты для других пассажиров не продаются.

В феврале 2024 года подобный круиз уже проводился на пароме Silja Symphony по маршруту Хельсинки–Стокгольм. Тогда мероприятие привлекло внимание СМИ из-за сообщений о неподобающем поведении некоторых участников. На этот раз инициатива аренды всего судна исходила от самих организаторов круиза, сообщает limon.postimees.ee.

Паром Baltic Princess, принадлежащий компании Tallink Silja, вмещает до 2800 пассажиров и обычно курсирует между Турку и Стокгольмом. На борту судна доступны разнообразные рестораны, бары, магазины и развлекательные программы.

Компания Tallink Silja не впервые предоставляет свои суда для частных мероприятий. Ранее на их паромах проводились различные тематические круизы и частные вечеринки.