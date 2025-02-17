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Кто эта 53-летняя блондинка в сетчатых колготках, чью маму зовут Алла 1

Lifenews
Дата публикации: 17.02.2025
BB.LV
Прекрасная дочь литовца Орбакаса.

Прекрасная дочь литовца Орбакаса.

Перелетная птица собралась в чёс по Евросоюзу.

Исполнительница хита «Перелетная птица» в последние месяцы редко покидает США. После срыва гастрольного тура по России Кристина Орбакайте предпочитает выступать там, где уже много лет живет ее семья.

53-летняя красавица-блондинка больше не печалится из-за отмененных в родных пенатах концертов. Вернувшись в Соединенные Штаты к мужу и младшей дочери, Кристина Орбакайте сосредоточилась на зарубежном зрителе. Само собой, речь идет о русскоговорящей аудитории, которая охотно раскупает билеты на выступления наследницы самой Примадонны.

И хотя поначалу блондинке не удавалось собирать огромных залов, в ее ближайших планах большой гастрольный тур по Европе. Первым делом звезда эстрады собирается выступить для жителей и гостей Кипра, где, как известно, теперь обитают ее отчим Максим и мать Алла.

В преддверии важного события (первый концерт в рамках европейского тура состоится уже 8 мая), вокалистка старается все более активно мелькать в соцсетях. Похоже, поклонников Кристины Орбакайте, которые смогут оценить выступление любимицы живьем, ждет приятный сюрприз – вернувшаяся к масштабным выступлениям певица заметно похорошела. Впечатление от свежего образа артистки настолько потрясло интернет-аудиторию, что это вылилось в шквал хвалебных комментариев. В последнее время, надо отметить, Орбакайте не так уж и часто баловали комплиментами, но произведенный ей фурор в сетчатых колготках и дерзком платье привел пользователей Сети в бурный восторг.

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«Как же прекрасно выглядит, с возрастом только краше становится!»; «Редкий случай, когда женщина за 50 выглядит столь привлекательно в таком откровенном платье»; «Ну элегантность – это вообще конек Орбакайте, смотреть приятно»; «Шикарная женщина, просто царица!»; «Женщина-вамп, вот какой надо быть в этом возрасте», – пишут восхищенные фолловеры.

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Комментарии (1)

  • J
    Jura
    17-го февраля

    "В небе парила перелетная птица" - очередной пример абсолютной безграмотности и бестолковости авторов текста и иполнителей.Перелетные птицы поодиночке не парят!!! Собираются в стаи и летят весной на север, осенью на юг

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