Исполнительница хита «Перелетная птица» в последние месяцы редко покидает США. После срыва гастрольного тура по России Кристина Орбакайте предпочитает выступать там, где уже много лет живет ее семья.

53-летняя красавица-блондинка больше не печалится из-за отмененных в родных пенатах концертов. Вернувшись в Соединенные Штаты к мужу и младшей дочери, Кристина Орбакайте сосредоточилась на зарубежном зрителе. Само собой, речь идет о русскоговорящей аудитории, которая охотно раскупает билеты на выступления наследницы самой Примадонны.

И хотя поначалу блондинке не удавалось собирать огромных залов, в ее ближайших планах большой гастрольный тур по Европе. Первым делом звезда эстрады собирается выступить для жителей и гостей Кипра, где, как известно, теперь обитают ее отчим Максим и мать Алла.

В преддверии важного события (первый концерт в рамках европейского тура состоится уже 8 мая), вокалистка старается все более активно мелькать в соцсетях. Похоже, поклонников Кристины Орбакайте, которые смогут оценить выступление любимицы живьем, ждет приятный сюрприз – вернувшаяся к масштабным выступлениям певица заметно похорошела. Впечатление от свежего образа артистки настолько потрясло интернет-аудиторию, что это вылилось в шквал хвалебных комментариев. В последнее время, надо отметить, Орбакайте не так уж и часто баловали комплиментами, но произведенный ей фурор в сетчатых колготках и дерзком платье привел пользователей Сети в бурный восторг.

«Как же прекрасно выглядит, с возрастом только краше становится!»; «Редкий случай, когда женщина за 50 выглядит столь привлекательно в таком откровенном платье»; «Ну элегантность – это вообще конек Орбакайте, смотреть приятно»; «Шикарная женщина, просто царица!»; «Женщина-вамп, вот какой надо быть в этом возрасте», – пишут восхищенные фолловеры.