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Галкин выпивает в одиночку, пользуясь отсутствием любимой супруги 1

Lifenews
Дата публикации: 27.02.2025
BB.LV
Скоро вся веселая семейка опять будет в сборе.

Скоро вся веселая семейка опять будет в сборе.

Примадонна шлет своему муженьку лучи поддержки.

Уехавший из РФ шоумен Максим Галкин вынужден активно гастролировать, чтобы зарабатывать на жизнь. На своей странице в соцсетях артист пожаловался на плохое настроение, что вызвало эмоциональную реакцию его 75-летней супруги Аллы Пугачевой.

В коротком видеоролике 48-летний Галкин предстал с бокалом вина в руке, сидя в дубленке и рассуждая о жизни.

— Если у вас плохое настроение, и вы не знаете, что с ним делать, а жить-то надо бодро, правильно? Тогда рекомендую: пойте грузинские песни, — посоветовал он.

После этого Галкин исполнил отрывок из песни «Соловей» Отара Рамишвили, признавшись, что всегда поет, «когда хочет, чтобы была радость на душе».

Вскоре в комментариях появилась Пугачева, которая, находясь сейчас в разлуке с мужем, решила поддержать его признанием в любви.

— Ты ж мой любимый! — бурно отреагировала Примадонна. В ответ Галкин оставил сообщение из множества смайлов в виде сердца.

Ранее сообщалось, что уехавшую из России Аллу Пугачеву заметили в Израиле, где она попала в неловкую ситуацию из-за незнания иврита.

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Комментарии (1)

  • VS
    Vad Sorry
    27-го февраля

    Зачем про них вообще пишут?их карьера давно закончена, единственное место где они могли заработать это Россия. Теперь по кабакам шляются

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