Уехавший из РФ шоумен Максим Галкин вынужден активно гастролировать, чтобы зарабатывать на жизнь. На своей странице в соцсетях артист пожаловался на плохое настроение, что вызвало эмоциональную реакцию его 75-летней супруги Аллы Пугачевой.

В коротком видеоролике 48-летний Галкин предстал с бокалом вина в руке, сидя в дубленке и рассуждая о жизни.

— Если у вас плохое настроение, и вы не знаете, что с ним делать, а жить-то надо бодро, правильно? Тогда рекомендую: пойте грузинские песни, — посоветовал он.

После этого Галкин исполнил отрывок из песни «Соловей» Отара Рамишвили, признавшись, что всегда поет, «когда хочет, чтобы была радость на душе».

Вскоре в комментариях появилась Пугачева, которая, находясь сейчас в разлуке с мужем, решила поддержать его признанием в любви.

— Ты ж мой любимый! — бурно отреагировала Примадонна. В ответ Галкин оставил сообщение из множества смайлов в виде сердца.

Ранее сообщалось, что уехавшую из России Аллу Пугачеву заметили в Израиле, где она попала в неловкую ситуацию из-за незнания иврита.