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Модный бренд создал коллекцию бикини с символикой СССР и вызвал ажиотаж в сети 2

Lifenews
Дата публикации: 27.02.2025
BB.LV
Модный бренд создал коллекцию бикини с символикой СССР и вызвал ажиотаж в сети

Чилийский бренд Tropical создал коллекцию бикини с символикой СССР и вызвал ажиотаж в сети. Соответствующие комментарии появились на странице модной марки в Instagram.

Так, бренд представил покупателям раздельные купальники красного цвета, состоящие из бюстгальтеров с треугольными чашками и стрингов, внутренняя сторона которых оформлена леопардовой тканью. Кроме того, из коллекции можно приобрести спортивный костюм, включающий в себя худи и брюки с широкими штанинами. На размещенных кадрах видно, что на всех изделиях присутствуют изображения серпа и молота, украшенные сияющими стразами.

Пользователи сети разделились во мнениях по поводу данного дизайна и принялись обсуждать в комментариях под постом. «У вас есть доставка в Россию?», «Как заказать? Мне и моей лучшей подруге это нужно», «Заберите все мои деньги! Мне нужно это», «Полный кринж», «Приходишь домой, а она в этом. Твои действия?», «Бикини рабочего класса?» — высказывались они.

Напомним, что в Латвии такую одежду поносить, как минимум, публично не получится, поскольку советская символика в стране запрещена.

#мода
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Комментарии (2)

  • JL
    Janina LV
    27-го февраля

    Однако в Латвии, где советская символика запрещена, такие купальники останутся лишь экзотикой из далёких краёв. Ведь здесь, надев подобное на пляж, можно не только загореть, но и 'подгорит вареник' от штрафов.

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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    27-го февраля

    Трешак в стиле серии игр "command & conquer red alert"

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