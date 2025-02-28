Известный журналист Отар Кушанашвили, сражающийся с онкологическим заболеванием, высказался о происходящем с певицей Лолитой Милявской. Исполнительница хита «На Титанике» больше года в опале. Концерты певицы отменяют, ее не зовут на телевидение, не приглашают выступить на конкурсах и фестивалях.

54-летний Отар Кушанашвили каждую неделю обозревает новости минувших будней в шоу «КАКОВО?!», журналист не смог пройти мимо высказываний Лолиты. Ведущий недоумевает, куда исполнительница дела все заработанные за многие года гонорары, и почему на месяц у нее в распоряжении только 27 тысяч (270 евро) пенсии. Подобные заявления «акула пера» связывает с обыкновенным желанием привлечь к себе внимание и реабилитироваться после скандальной вечеринки, которую народ пока не забыл.

По мнению Кушанашвили, Милявская оказалась заложницей своего поведения, совершенно не совпавшего с нынешнем временем. Артистка стала легкой мишенью. «Женщина доведена до такой степени отчаяния, что вынуждена рассказывать публике, как ей тяжело живется. Живет ли она 24 тысячи рублей, живет ли она на 240 тысяч рублей – нет нужды, не суть важно. Важно то, что отмена 50—60 концертов кряду означает, что общественники взялись за нее. Вы же знаете, кого я подразумеваю под общественниками? Квасных патриотов во главе с Яной Поплавской», — сказал Отар Кушанашвили в своем ютуб-шоу «Каково?!».

Это драма столкновения человека с властью, но не власть запрещает Лолиту Милявскую, заметил Отар Кушанашвили. На певицу набрасываются люди, выслуживающиеся перед властью. По словам Кушанашвили, красная шапочка Яны Поплавской превратилась в «шляпу Бонапарта Наполеона», поэтому актриса объявляет войну всем, кто попадается ей на пути.

Кушанашвили понимает, почему общественники взъелись на Лолиту: певица раздражает ерничаем и неуместным эпатажем. Между тем Отар считает, что с вокалисткой поступают жестоко и несправедливо.

Журналист отметил также, что Милявская не осознает, что многое поменялось за последние годы. «Прошло полжизни, а она думает, что в 90-е годы живет. Она думает, что чем задорнее, задиристее, чем больше она будет дерзить власти, тем быстрее власть скажет: «К черту, пусть как хочет так себя и ведет». Теперь уже не те времена», — рассудил шоумен.

Кушанашвили шокирован поведением коллег Милявской. Никто из товарищей Лолиты по шоу-бизнесу за нее не заступился. Отар уверен, что певица не ожидала предательства от сотоварищей. «Лолита озирается по сторонам. Была душой компании, во всех компаниях тамадой. Я подтверждаю вам. Она во всех компаниях была самым любимым персонажем. И вдруг стена отчуждения. Она не понимает: «А где поддержка? Почему мне запрещают концерт за концертом, а коллеги молчат?» Потому что не нужна ты им. Никто им не нужен, кроме собственного благополучия», — высказался журналист.

Не понимает Отар, почему молчат поклонники Лолиты, которые скандировали ее имя у гримерки в период съемок программы «Без комплексов». «Мне жаль эту женщину. Считайте, что ее жизнь закончилась», — резюмировал Кушанашвили.