Максим Галкин показал новые фото дочери от Пугачевой и как она собиралась на карнавал

Известный российский юморист и шоумен Максим Галкин, который осудил путинский режим и поддерживает Украину в войне, снова порадовал поклонников семейным контентом в сети. Знаменитость опубликовал новые кадры дочери от российской певицы Аллы Пугачевой и показал, как она изменилась за последнее время.

Снимки девочки артист опубликовал на своей странице в Instagram. На фото 11-летняя Елизавета позирует на камеру в необычном образе. Она примерила на себя длинное черное платье из фатина, перчатки и сапожки такого же цвета. Интересным аксессуаром в образе звездной дочери стал парик с длинными черными волосами. Заметно, что фотография была сделана в доме, вероятно, на Кипре, где сейчас живут супруги с детьми.

В подписи к кадрам Галкин отметил, что Елизавета собиралась на карнавал и во время последних примерок он ее сфотографировал. Скорее всего речь шла о карнавале на острове, который традиционно проходит каждый год в начале марта накануне начала поста, а сама девочка хотела повторить образ Венздей Аддамс из сериала "Венздей".

"К карнавалу готова", - лаконично подписал фото комик с дочкой.

К слову, Пугачева и Галкин заключили официальный брак в 2011 году. Их двойняшки Лиза и Гарри родились в 2013 году с помощью суррогатного материнства.