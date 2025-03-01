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Папа кутюрье Карла Лагерфельда скитался по русским острогам и каторгам 1

Lifenews
Дата публикации: 01.03.2025
BB.LV
Карл - икона стиля.

Карл - икона стиля.

Если бы судьба повернулась иначе, именитый кутюрье стал бы россиянином.

Отец всемирно известного кутюрье Карла Лагерфельда сидел во Владивостоке в тюрьме, отбывал ссылку в Якутии и просил о русском подданстве (но ему было отказано).

Отто Оттович Лагерфельд, как его звали в России, родился в Гамбурге. После службы в армии он устроился на работу в гамбургскую компанию Van Dissel, Rode & Co, представителем которой и отправился в Венесуэлу. Но вскоре он ушел из компании и переехал в Сан-Франциско, где в это время жил его брат.

Там Лагерфельд стал торговым представителем ведущего производителя консервированного молока, которое продавалось под маркой “Гвоздика” (Carnation). Он активно путешествовал по миру, продвигая товар, и таким образом в конце 1907 года оказался в Приморской области Российской империи.

Холодным декабрьским утром 1907 года в возрасте 26 лет молодой и холостой Отто Лагерфельд сошёл с парохода на землю Владивостока.

Из данных, хранящихся в Российском государственном историческом архиве Дальнего Востока, следует, что Отто Лагерфельд был среднего роста, черноволос, сероглаз и хорошо изъяснялся на английском языке. За 7 лет жизни во Владивостоке он также неплохо освоил и русский язык, мог свободно говорить и писать на нём.

Во Владивостоке Отто Лагерфельд владел комиссионной торговой конторой, продавая концентрированное молоко под торговой маркой “Гвоздика”. В этом деле он добился значительных успехов. Тут необходимо уточнить, что он не был представителем фирмы “Нестле”, как иногда утверждается, и тем более не продавал “сгущёнку”.

Известен и адрес, по которому Отто Лагерфельд проживал во Владивостоке – это улица Павловская, переименованная в 1935 году в Трудовой переулок. Он жил в одном из домов, выстроенном на участке запасного унтер-офицера Якова Петровича Тагунова. В частности, у жилых строений, где жил Лагерфельд, были номера 9 и 11 – в настоящее время на этом месте стоит Государственный исторический архив Дальнего Востока (Алеутская,10А).

Когда 1 августа 1914 года Германия объявила войну России, Отто Лагерфельд пишет прошение русским властям, желая выехать через Японию в Америку. В прошении он сообщает: “Я пришёл к заключению, что с прекращением торговых операций с Лондоном и Гамбургом нормальное течение моей деятельности продолжаться не может”. Но уже 3 августа он был арестован, несмотря на то, что военнообязанным германской армии он числился лишь до 20 марта 1908 года. И 4 августа был передан коменданту крепости Владивосток для содержания на гауптвахте на острове Русский (мыс Ларионова).

Вскореего, как лицо, подозреваемое в “шпионстве”, переводят во Владивостокскую областную тюрьму на Николаевском проспекте (ныне Партизанский). Возможно, теперь это новая достопримечательность Владивостока, и туристам стоит показывать не только дом, где в качестве арестанта находился отец Карла Лагерфельда.

Затем, 26 августа, этапным порядком в группе из восьми немцев и одного австрийца его отправляют в распоряжение иркутского губернатора, который определяет Лагерфельда на поселение в Якутскую область.

Уже находясь в ссылке в Якутии, Отто Лагерфельд подавал прошение о принятии им русского подданства, но приамурский генерал-губернатор Н.Л. Гондатти 23 сентября 1914 года начертал на прошении резолюцию “отклонить” и, таким образом, Отто Оттович провёл последующие четыре года на поселении в городе Верхоянске – самом северном и холодном из всех городов Якутии.

По окончании войны ему дозволили выехать в Германию и во Владивосток он больше не вернулся. В 1919 году в Гамбурге Отто Оттович учреждает свою собственную компанию Lagerfeld & Co, продолжая заниматься импортом концентрированного молока длительного хранения. В 1923 году разрабатывает свою собственную марку концентрированного молока – “Счастливый клевер” (Glücksklee), а в 1925 году создаёт и одноимённую компанию, которая начала производство в городе Нойштадт в округе Восточный Гольштейн.

10 сентября 1933 года у Отто Лагерфельда родился сын Карл, ставший главным модельером легендарного дома Шанель.Особенностью Лагерфельда, наряду с его матовыми белоснежными волосами, собранными в конский хвост (он носил его с 1976 года), были тёмные солнечные очки, корректирующие дефект зрения. До 2000 годов, прежде всего в период 1980—1990 годов, дизайнер появлялся на публичных мероприятиях с веером в руках. По его словам, веер служил защитой от сигаретного дыма и папарацци. Так как после смерти Башера Лагерфельд стал набирать вес, одежду для себя он в основном приобретал у таких японских дизайнеров, как Matsuda, Comme des Garçons и Yamamoto. Начиная с 1 ноября 2000 года в течение 13 месяцев Лагерфельд потерял около 42 кг благодаря 3D-диете (Дизайнер, Доктор, Диета), разработанной французским врачом. Причиной тому стали зауженные костюмы Dior Homme Эди Слимана, которые Лагерфельд очень хотел носить: «Я ношу узкие костюмы, чтобы не иметь возможности потолстеть. Моё единственное стремление — возможность продолжать носить одежду Dior размера 48/46». Кроме того, с середины 2000-х годов Лагерфельд предпочитал носить перчатки-митенки, серебряные украшения от Chrome Hearts, закрытые воротники и узкие брюки или джинсы.

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Комментарии (1)

  • Cергей Вершинин
    1-го марта

    Ну, положим, не русским, а российским. И по местам лишения свободы не скитаются. Людей туда направляют. Заголовок, конечно. крутой. Достоин русского лингвиста.

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