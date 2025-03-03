В московском киноцентре "Октябрь" состоялась светская премьера фильма "Дорогая, я больше не перезвоню", режиссёром и сценаристом которого стал Александр Фомин.

Среди гостей мероприятия были исполнители главных ролей и другие представители светской хроники: Никита Ефремов в сопровождении своей возлюбленной, художницы Ольги Шурыгиной, Агата Муцениеце со своим бойфрендом Петром Дрангой, Мила Ершова, Светлана Бондарчук со вторым супругом Сергеем Харченко, Дмитрий Соловьёв и Дина Аверина, недавно объявившие о своей помолвке, Алексей Герман — младший, Яна Климова-Юсупова, Алла Михеева, Елизавета Ищенко, Александра Киселёва и многие другие.

Агату Муцениеце и Петра Дрангу часто можно увидеть вместе на светских мероприятиях. Их отношения, подтверждённые в конце прошлого года, активно обсуждаются в СМИ. Однако, несмотря на регулярные совместные выходы в свет, пара официально не комментирует свой роман. Их личная жизнь развивается на фоне конфликта с бывшим супругом актрисы Павлом Прилучным.

Пётр Юрьевич Дранга (1984) — российский музыкант, аккордеонист-виртуоз, дирижер, композитор, режиссер, певец и актёр, продюсер. Заслуженный артист Российской Федерации (2023). Пётр Дранга по решению общего совета Международного Благотворительного Фонда был награждён орденом «За возрождение традиций меценатства и благотворительности», музыкант также награждён медалями Фонда президентских программ «Кремль» «За высокое мастерство и верность профессии» и «За высоту творческих свершений».

В отличие от них, Никита Ефремов и Ольга Шурыгина, хотя об их отношениях и стало известно ещё в середине 2023 года, редко появляются вместе на публике. Ольга — мультимедийная художница, увлекающаяся шаманскими традициями, предпочитает оставаться в тени, несмотря на прочные отношения с актёром.

По сюжету картины, успешный молодой рекламщик Данила (Никита Ефремов), всю жизнь стремившийся к карьере, оказывается в мире между жизнью и смертью. Там ему предстоит переосмыслить свои приоритеты и понять, что действительно важно. Комедия выйдет в прокат 6 марта 2025 года.