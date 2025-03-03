Бибер даже отписывался от супруги в соцсетях, но позже заявил, что его попросту взломали.

Бибер преобразился после женитьбы на Хайли и рождении ребенка. Артист показывал себя заботливым мужем, который рад помогать в уходе за малышом. Однако в последнее время его состояние вновь стало нестабильным.

Весной прошлого года Джастин и Хайли впервые стали родителями. Этот счастливый период для семьи омрачился скандалом. Рэпера Diddy обвинили в насилии и торговле людьми. Параллельно всплыли тревожные истории из прошлого Бибера. Общественность ждала, что артист даст показания в суде против музыканта или публично прокомментирует громкое дело. Однако Джастин, кажется, только замкнулся в себе, а в последнее время тревожит фанатов странным поведением.

Вчера 30-летний певец опубликовал ролик, как демонстративно курит в камеру, а затем пританцовывает с натянутой улыбкой. На днях он также показал, в каком состоянии летит на самолете. Бибер был раздет по пояс и читал рэп об опьянении запрещенными веществами.

«Это грустно! Даже ребенок не дает ему сил отказаться от наркотиков. Господи, помоги ему, пожалуйста»; «Что-то происходит с Джастином и это не к добру»; «Бедный. Ему нужна медицинская помощь», — пишут в комментариях. В Сети начали ходить слухи, что у музыканта появились проблемы в семье. Бибер даже отписывался от супруги в соцсетях, но позже заявил, что его попросту взломали. Представители артиста уверяют: он давно отказался от веществ, а сейчас находится всего лишь «под кайфом от жизни».

Джастин и сам попытался доказать, что у него все в порядке. Певец появился на вечеринке по случаю открытия магазина Хайли. Он много улыбался и… странно двигался, трогал себя. Такое поведение вызвало еще большее беспокойство поклонников. Многие отметили пустой взгляд исполнителя, когда он снимал очки. «Почему он так улыбается, мне страшно», — пишут пользователи Сети.

Напомним, что у Джастина действительно были проблемы с наркотиками и алкоголем. В 2014-м музыканта арестовали за вождение в нетрезвом виде, в том же году его поймали с запрещенными веществами в аэропорту. Лишь после ареста Diddy общественность стала понимать, почему Бибер поддался пагубным пристрастиям.

Ходят слухи, что Diddy мог нанести психологическую травму артисту, когда тот был подростком. Только сейчас публике стал раскрываться истинный смысл синглов Бибера. Например, в, казалось бы, веселой песне Yummy, артист рассказал об эксплуатации, которую пережил в детстве. Исполнитель едва собрался с силами, чтобы записать клип. Он разрыдался после окончания съемок.