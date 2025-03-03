Совершенно внезапно в последние дни зимы Леонид Якубович оказался в центре внимания. В СМИ просочились данные о крупной недвижимости бессменного ведущего капитал-шоу «Поле чудес». И пока россияне обсуждали внезапные богатства шоумена, он решил объясниться с народом.

Недавно все заговорили о том, где на самом деле живет Леонид Аркадьевич. В публикациях СМИ уточнялось, что у Якубовича есть тайный замок в подмосковной деревне Веледниково, стоимость этой недвижимости оценивается в миллиард рублей - 10 000 000 евро. И это не говоря уже о квартире телеведущего в Чистом переулке в Москве за 202 миллиона рублей (2 миллиона евро). Утверждалось, будто бы Леонид Аркадьевич владеет еще и земельным участком с домом и баней в деревне Сивково, которая тоже находится в Подмосковье.

До Якубовича, разумеется, быстро долетели слухи о том, что он несметный богач. Шумиха в СМИ действительно поднялась знатная. Леонид Аркадьевич не стал ни опровергать, ни подтверждать сведения, предоставленные первоисточником, а лишь иронично прокомментировал внезапные новости о себе:

«А еще у меня баня 2000 кв. м с бассейном с газированной водой! И замок Грязи я купил у Пугачевой!»

А вот директор ведущего шоу «Поле чудес» Табриз Шахиди высказался о резонансной истории уже по существу. По его словам, новость о дорогостоящей недвижимости Якубовича является «чепухой и откровенным бредом». «Лоботрясам, как обычно, нечего делать, лучше бы писали о талантливых детях России, о достижениях страны в экономике и культуре. Просвещали бы аудиторию. Нет же, пишут сначала о квартире уже лет 10! О том, что у него в Питере огромная квартира. Да! И три участка по 40 гектаров! И самолет ЯК-40 тоже у него есть! Это чепуха и откровенный бред», — заключил представитель Леонида Якубовича.

Ранее, напомним, ведущий шоу «Поле чудес» пришел на съемки популярного интернет-проекта. Леонид Аркадьевич с самого начала дал понять собеседникам, что не потерпит к себе пренебрежительного отношения. Закончилось все тем, что суровый Якубович покинул студию прямо в разгар съемок, что до сих пор не дает покоя ни поклонникам Леонида Аркадьевича, ни зрителям того самого популярного шоу.