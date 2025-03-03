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Робинзоны острова Тромлен: как рабы выжили в Индийском океане 0

Lifenews
Дата публикации: 03.03.2025
BB.LV
Не очень богато на острове с природными ресурсами.

Не очень богато на острове с природными ресурсами.

В Индийском океане, в 450 км к востоку от Мадагаскара, находится остров Тромлен, включённый Францией в состав Островов Эпарсе, входящих, в свою очередь, в её заморскую территорию — Французские Австральные и Антарктические земли. Длина острова составляет 1700 метров, ширина — 700 метров, площадь — около 1 км².

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Казалось бы, что интересного можно рассказать об этом клочке земли посреди океана...

31 июля 1761 года корабль L’Utile Французской Ост-Индской компании, незаконно перевозивший рабов с Мадагаскара на Маврикий, налетел на рифы у небольшого острова. После кораблекрушения 123 из 140 членам французской команды и от 60 до 80 малагасийских рабов удалось добраться до острова. При этом многие рабы утонули, оставшись в трюмах корабля.

Выжившие извлекли из-под обломков различное оборудование, еду и древесину. Они вырыли колодец с солоноватой водой, питались спасёнными продуктами, рыбой, черепахами и морскими птицами.

Второй помощник командира, Бартелеми Кастеллан дю Верне, построил два лагеря (один для команды, другой для рабов), кузницу и печь, а из материалов, найденных на обломках, начал строительство судна La Providence. В сентябре того же 1761 года французские моряки покинули Тромлен на борту нового судна. Они оставили на необитаемом острове оставшихся в живых рабов — несколько десятков малагасийских мужчин и женщин, пообещав вернуться и спасти их.

Когда команда корабля достигла Маврикия, она обратилась к колониальным властям с просьбой прислать корабль для спасения рабов. Однако они встретили категорический отказ губернатора, мотивированный тем, что Франция участвует в Семилетней войне, а остров Маврикий находится под угрозой нападения со стороны британцев. Важно сказать, что в дальнейшем всё-таки было предпринято несколько попыток спасти оставленных рабов, но все они терпели неудачу.

Только в ноябре 1776 года, через 15 лет после крушения корабля L’Utile, Тромлен-Лануги, капитан корвета La Dauphine, достиг острова Тромлен и спас выживших — семь женщин и младенца. В честь Тромлен-Лануги теперь и называется остров.

С 2006 по 2013 гг. на острове Тромлен прошла серия исследований и археологических раскопок в рамках проекта ЮНЕСКО «Забытые рабы». Помимо остатков строений и скелетов погибших на острове рабов, было обнаружено большое количество костей рыб и птиц, сложенных в одном месте, посуда, рыболовные снасти. Также было найдено несколько небольших медных украшений — кольцо, пара браслетов и португальская монета XVIII века, которую, возможно, носили как украшение, а также расчёска.

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Сейчас на острове организован природный заповедник, есть взлётно-посадочная полоса и автоматическая метеостанция.

Для обслуживания станции на Тромлен периодически приземляются легкомоторные самолёты, способные всего за несколько часов долететь обратно до цивилизации. Путь, на который некоторым малагасийским рабам понадобилось 15 лет.

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