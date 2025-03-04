По разным оценкам, найденному в пещере телу может быть 700-800 лет.

Министерство культуры Испании проводит политику "деколонизации" и требует с большим уважением относиться к человеческим останкам. При этом власти Тенерифе вот уже полвека добиваются возвращения "символа культуры предков".

Национальный археологический музей Мадрида (MAN) убрал из выставочного зала т. н. мумию гуанчей, которую посетители могли наблюдать на протяжении последних десяти лет.

Решение принято в соответствии с этической хартией Минкульта, которую должны соблюдать государственные музеи.

В ведомстве заявили, что с человеческими останками "следует обращаться с уважением и достоинством, а также в соответствии с интересами и убеждениями общин и этнических или религиозных групп происхождения".

Мумия гуанчей находилась в зале, посвящённом древней истории Канарских островов. Это сохранившиеся останки 35-40-летнего человека, который, как предполагается, жил в XII-XIII веках и был похоронен в пещере в ущелье Эркес на Тенерифе.

Мумия принадлежала к коренному народу гуанчей, населявшему Тенерифе с первого тысячелетия до нашей эры вплоть до завоевания архипелага испанскими колонизаторами в конце XV веке, в результате чего многие из них погибли, а остальные были ассимилированы в испанской культуре.

Министр культуры Испании Эрнест Уртасун продвигает политику "деколонизации" государственных музеев. В прошлом году его ведомство заказало отчёт об обращении с человеческими останками, в котором говорилось, что мумия гуанчей была выставлена "с краткой надписью, которая не оправдывает её присутствия".

В настоящее время мумию собираются перевезти в хранилища музея. Однако с 1976 года Канарские острова ведут кампанию за возвращение мумии.

Роза Давила, глава правительства Тенерифе, утверждает, что мумия должна быть размещена в Музее природы и археологии острова, заявляя, что это "символ культуры наших предков, обладающий неописуемой исторической ценностью для нашего народа, который мы требуем вернуть уже более 50 лет". В 2010 году власти Испании одобрили запрос на возвращение мумии. Позже правительство дважды отклонило запрос, сославшись на то, что экспонат слишком хрупкий, чтобы его можно было перевозить.

В недавнем отчёте подробно описывается происхождение мумии гуанчей. В 1763-1764 годах была обнаружена пещера, в которой находились не менее тысячи мумий, завёрнутых в "искусно сшитые шкуры".

Из всех обнаруженных человеческих останков наиболее сохранившаяся мумия была отправлена в Мадрид и прошла через множество учреждений, прежде чем попало в MAN. В заключении говорится, что мумия должна остаться в музеей MAN по соображениям сохранности: "Музей обязан постараться сохранить её в наилучших условиях, чтобы будущие поколения могли продолжать любоваться этим наследием гуанчей, всегда принимая во внимание уважение, которого заслуживают останки того, кто в далекие времена был человеком, интегрированным в это общество".

С выводами экспертов не согласны на Канарах. Лопе Афонсо, министр туризма Канарских островов, заявил: "Возвращение мумии не только исправит исторический долг, но и укрепит культуру, гордость за наследие гуанчей и уважение к традициям предков".

Совет Тенерифе вновь потребовал вернуть останки коренных жителей Канарских островов на их родной остров.