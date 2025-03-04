Интар Бусулис потерял мать

После более чем полутора лет борьбы с тяжелой болезнью 14 февраля скончалась Эрика Бусуле, сообщается в материале Инты Менгиши «Прощание с матерью» в издании «Kas Jauns».

Интар рассказывает, что у его матери был рак.

«В конце концов ничего хорошего не произошло. Единственное утешение — то, что теперь мать свободна, что она чувствует себя лучше и больше не испытывает боли», - поделился певец.

Учитывая последнюю волю Эрики, ее пятеро детей позаботились о том, чтобы прощание с матерью прошло именно так, как она желала.

Как рассказывает Интар, все произошло так, как хотела его мать. Можно сказать, что мама сама организовала свои похороны. Она даже взяла на себя все расходы, связанные с прощанием, — сама оплатила праздничный стол, гроб и даже одеяло, постелинное на гроб. Интар подчеркивает, что это было очень важно для его матери.