Поблагодарим за «Оскар»! У Милды пройдет торжественная встреча творческой команды «Потока»

В среду, 5 марта, в 23:00 у памятника Свободы в Риге состоится торжественная встреча творческой команды анимационного фильма "Поток", который завоевал награду Американской киноакадемии "Оскар", сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

"Поток" получил первый в истории Латвии "Оскар" в номинации "Лучший анимационный полнометражный фильм". Фильм режиссера Гинтса Зилбалодиса был номинирован также в категории "Лучший иностранный фильм".

"Поток" завоевал уже более 50 международных наград, в том числе "Золотой глобус".