Вернуться к корням, обрести рай на земле, освободиться от оков цивилизации. Если отбросить красивую шелуху, которой принято объяснять желание художника Поля Гогена (1848-1903) податься к южным морям, остаются весьма прозаические мотивы. Скатившись в безденежье, художник решает сбежать от проблем на другой конец земли. Нам, ценителям живописи, такой поворот в судьбе художника только на руку - его картины хочется рассматривать и читать, как книгу. Но вот близким Поля можно было посочувствовать.

В начале 1895 года полотна, написанные на полинезийском острове Таити, Гоген привез в Париж в расчете произвести фурор и хорошо заработать. Но на открывшейся 18 февраля - ровно 130 лет назад - выставке из 47 картин нашли покупателей лишь девять. Два полотна купил Эдгар Дега - поддержал друга. Но большая часть публики лишь в недоумении хлопала глазами. А пресса захлебывалась язвительными комментариями: «Чтобы развлечь детей, пошлите их на выставку Гогена. Они позабавятся перед раскрашенными картинками…»

-Не хотелось бы мне больше видеть европейцев. Мне не на что здесь надеяться... мне остается лишь вылепить свою гробницу там - среди солнца и цветов, - отчаивался Гоген, вновь покидая Францию. Теперь его путь лежал на остров Хива-Оа. Там же он и закончился. В 1903-м 54-летний художник умер от сердечного приступа, спровоцированного, вероятно, морфием: рядом с телом валялась пустая ампула.

Брокер и дауншифтер

…Дальние страны манили Гогена с детства. Он вырос в Перу, на родине матери Алины-Марии. Родители увезли сына и дочь Мари из неспокойной постреволюционной Франции в 1849-м. Увы, по дороге отец, журналист Кловис Гоген, умер от инфаркта. Богатые родственники окружили осиротевшее семейство заботой. Поль навсегда запомнил ощущение беззаботного счастья на фоне экзотической природы.

Но через семь лет Гогены вернулись во Францию, чтобы вступить в наследство, доставшееся от деда, и осели в Орлеане. Повзрослевший Поль, провалив конкурс в мореходку, нанимается матросом на корабли и несколько лет скитается по морям-океанам. Мать призывает его остепениться и заняться карьерой. Когда Алина-Мария умирает, ее друг-бизнесмен устраивает Поля биржевым брокером. Гоген женится на датчанке Мэтте-Софи Гад, один за другим рождаются пять детей. Поль обретает вес в обществе. Коллекционирует картины, сам немного пишет. Дальше - знакомство с художниками и первые вернисажи. Публика благосклонна к его работам. На радостях Поль решает всецело предаться живописи. Кормить семью? Нет, об этом он не думает. Но пока постигал искусство мазка, деньги улетучились. Мэтте нанимается учительницей. Через родственников в Копенгагене пытается пристроить мужа в компанию по продаже брезента. Однако у самого Поля есть идея получше: бросить все к чертям и отправиться туда, где тепло, еда сама падает к ногам с деревьев, и можно жить, ни на что не тратясь. Перед тем как отправиться на поиски счастья, Поль распродает картины и закатывает прощальную вечеринку с друзьями. Семье он не оставляет ни франка. Жена вскоре подаст на развод, и наш дауншифтер больше ее не увидит.

Авантюрист и любовник

Была и еще причина, толкнувшая Гогена на поиски приключений. Родившая пятерых детей и вечно думающая, чем эту ораву кормить, Мэтте мало устраивала Поля в интимном плане. «Ты больше мать, а не жена», - капризничал он. В Полинезии же, как живописали бывалые путешественники, тот самый «рай на земле» заключался еще и в покладистости местных красоток. Без лишних церемоний их можно взять в жены. И в любой момент расстаться, не обременяя себя обязательствами. К тому же вокруг полно обнаженной натуры - рисуй не хочу! Поль все эти бонусы получил сполна. Даже хвастался:

Эти девки просто обезумели, они залезают ко мне в постель каждую ночь. Сегодня, например, у меня их было сразу трое.

Пишут, что его таитянской жене Техуре было то ли 13, то ли 14,5 лет. Не суть. Возраст самого художника уже приближался к 45. Но он был неистощим и затейлив, придумывая интимные развлечения в хижине под пальмовыми листьями. По традиции родственники девушки брали ее европейского хахаля на полное обеспечение. Поля это устраивало. Беспокоило одно: сексуальная невоздержанность и пренебрежение контрацепцией оборачивались не только рождением детей, но и нехорошими болячками. К слову, венерические недуги, которыми страдали взрослые, били и по здоровью новорожденных: сын и дочь художника умерли, прожив всего несколько дней. А тело самого Поля разъедали язвы - последствия сифилиса. Впрочем, это не останавливало его от развлечений с прелестницами.

Потомки божества

Техура поведала Гогену легенду о племени ареои, когда-то обитавшем на островах Полинезии. Его главная фишка - полная сексуальная раскрепощенность: каждая женщина и каждый мужчина могли неограниченно совокупляться с кем заблагорассудится. Причем чем чаще, тем лучше. Правда, ребенка, родившегося от такой связи, мать должна была задушить, - если никто из ее партнеров не признается в отцовстве. К такой жизни готовили с ранних лет. Мальчикам вытягивали с помощью подвешенного груза пенисы. А девочкам, натирая, увеличивали клитор и малые половые губы.

Ареои считали себя потомками бога Оро, родившимися от его связи с земной девушкой. Впечатленный преданиями, Поль пишет картину «Ее звали Вайраумати» (1892 г.). Позирует ему верная Техура.

К концу жизни Поль Гоген погряз в долгах. Аптекарь, часто отпускающий ему товар в кредит, согласился купить одну из картин. Художник принес «Белую лошадь». И весьма заказчика озадачил.

Какая же она белая - она зеленая, - промолвил тот. Живописец возразил: она кажется зеленой, если смотреть на нее вечером, отдыхая на веранде в качалке с полузакрытыми глазами.

Я заплатил вам 500 франков и хочу получить картину, которой можно любоваться при дневном свете, не закрывая глаз! - возмутился аптекарь.

С ног на голову

Полотно «Бретонская деревня в снегу» (1894 г.) после смерти художника приобрел судовой врач, поэт и путешественник Виктор Сегален. Но она продавалась под названием «Ниагарский водопад». Оказалось, оценщик просто повесил картину вверх ногами. Заснеженные крыши превратились в потоки воды, а торцы домов - в скалы.

У Мухи без штанов

В 1895-м Альфонс Муха пустил вернувшегося с Таити без гроша в кармане Гогена пожить в свою студию на рю де ла Гранд Шомьер в Париже. Художники здесь работали и здесь же устраивали шумные вечеринки.

Кстати

Острова Полинезии, по которым скитался Гоген, могли бы стать российской территорией, так как многие атоллы открыли Беллинсгаузен и Крузенштерн. Однако Александр I не увидел в них стратегического значения и отдал французам.