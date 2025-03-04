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Снова война! Прилучный добивается снижения алиментов детям от Муцениеце 0

Lifenews
Дата публикации: 04.03.2025
BB.LV
Снова война! Прилучный добивается снижения алиментов детям от Муцениеце

Год назад Муцениеце подала в суд на Прилучного, чтобы обязать его выплачивать алименты на сына и дочь. Деньги актриса взыскала, но, тем самым, открыла настоящий ящик Пандоры.

После развода между бывшими супругами было устное соглашение, по которому Павел выплачивал Агате по 100 тысяч рублей на каждого из двух детей. В какой-то момент актрису перестала устраивать эта сумма, она обратилась в суд с требованием увеличить размер алиментов. Фемида встала на сторону Муцениеце, а вот карма, судя по всему, нет.

Потом события развивались неожиданным образом: актер решил определить место жительства наследников, и, не дожидаясь исхода дела, сын пары Тимофей переехал к нему. И это несмотря на то, что по промежуточному акту подросток во время суда должен был жить с мамой. Вместо этого он почти прервал общение с Агатой, младшей сестрой Мией и другими родственниками.

Прошлой осенью процесс приостановили, чтобы провести следственную экспертизу. И вот, по информации российских журналистов, все необходимые процедуры позади. Уже 28 марта представители сторон снова встретятся в Головинском районном суде. Но это еще не все.

Московский городской суд одновременно с этим зарегистрировал апелляционную жалобу Прилучного, в которой он требует снижения размера алиментов. Возможно, адвокаты звезды «Мажора» также попробуют оспорить выплаты на содержание Тимофея с момента его переезда от мамы к папе. Адвокат Муцениеце отказалась комментировать «СтарХиту» требования Павла и их дальнейшие действия.

Недавно Агата впервые за долгое время увидела сына. Правда, теплых слов от 12-летнего молодого человека не дождалась.

«Мы нечаянно в магазине встретили Тимофея. Вот такое бывает. Каков был вообще шанс, что мы столкнемся лоб в лоб? <…> Мы поехали на Петин (Петр Дранга, — прим. ред.) концерт. В итоге после решили заехать в магазин и встретили там… Тиму. Не могу сказать, что он мне наговорил приятности. Вообще странно, как так мальчик мог… Ладно, не будем о грустном», — поделилась она эмоциями в блоге.

Мальчик же при этом подружился с новой женой папы — Зепюр Брутян, всей семьей они регулярно летают отдыхать или просто весело проводят время в Москве.

#звезды #агата муцениеце
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