Чулпан Хаматова обнаружила интересную особенность латышского языка

«В латышском сохранились старославянские слова», - поделилась открытием живущая и работающая в Латвии популярная актриса Чулпан Хаматова в интервью кинокритику Антону Долину.

«Я села учить латышский язык с Лиене. Это моя чудесная учительница [...]. Она вытирала мне сопли, и мы учили латышский язык. Очень сложно учился. Но эта концентрация спасла меня в какой-то степени», - сказала Чулпан Хаматова.

Она призналась, что сделала для себя несколько открытий в латышском языке: «В латышском сохранились старославянские слова».

Если говорить об игре в театре на латышском, то Чулпан заметила, что игра на другом языке - это «супервызов»: «Я вообще считаю , что профессия артиста - это экшн».

Напомним, после того как Россия начала полномасштабное военное вторжение в Украину, Чулпан Хаматова эмигрировала в Латвию. С марта 2022 года актриса здесь живет и работает.