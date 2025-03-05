Телеграм-канал ""ВЧК-ОГПУ" продолжает наблюдать за событиями в международном эскорте для избранных. В первые дни весны агентства, работающие с королевскими семьями стран Ближнего востока, выкатили предложение моделям запрыгнуть в «последнюю электричку».

Во время священного для мусульман месяца Рамадан начнутся кастинги для отбора девушек на ежегодное событие «тусовку в Абу-Даби». И попасть на них — сейчас последний шанс.

Мероприятие начнётся сразу после окончания поста и будет длиться от 14 дней и более. Организаторы утверждают, что эскортниц отбирают лично для короля ОАЭ Мухаммада ибн Заид Аль Нахайяна.

Тех, кто попадёт в шорт-лист ждут гонорары: 800 долларов в день, 2-3 тысячи долларов в случае если будет так называемое «продолжение». В довесок также обещается регулярный шоппинг с 1,5-3 тысячами долларов в каждые руки на карманные расходы.

От соискательниц требуют соблюдать строгие критерии — это возраст до 22 лет и рост до 160-172 сантиметров.

Путь к тусовке с королем описан так, после одобрения организаторы покупают билет до Эмиратов, в аэропорту каждую гостью встречает водитель и везет на виллу или в отель на пару дней. За это время у всех дам берут необходимые анализы и проводят медицинские осмотры. Всех, кто пройдёт, везут во дворец к королю. Там и предстоит жить современным наложницам.

Работу описывают так, встречи с правителем происходят вечером на ужине, не каждый день, обычно на 2-4 часа. В свободное время моделям обещают экскурсии, шопинг и другие развлечения.

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