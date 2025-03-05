Baltijas balss logotype

Эскортницы в Эмиратах зарабатывают 2-3 тысячи долларов - в день 0

Lifenews
Дата публикации: 05.03.2025
BB.LV
На заработки в ОАЭ стремятся тысячи барышень со всего света.

На заработки в ОАЭ стремятся тысячи барышень со всего света.

Нетрудовые доходы безвозвратно разрушают личность девушки.

Телеграм-канал ""ВЧК-ОГПУ" продолжает наблюдать за событиями в международном эскорте для избранных. В первые дни весны агентства, работающие с королевскими семьями стран Ближнего востока, выкатили предложение  моделям запрыгнуть в «последнюю электричку».

Во время священного для мусульман месяца Рамадан начнутся кастинги для отбора девушек на ежегодное событие «тусовку в Абу-Даби». И попасть на них — сейчас последний шанс.

3s123.jpg

Мероприятие начнётся сразу после окончания поста и будет длиться от 14 дней и более. Организаторы утверждают, что эскортниц отбирают лично для короля ОАЭ Мухаммада ибн Заид Аль Нахайяна.

Тех, кто попадёт в шорт-лист ждут гонорары: 800 долларов в день, 2-3 тысячи долларов в случае если будет так называемое «продолжение». В довесок также обещается регулярный шоппинг с 1,5-3 тысячами долларов в каждые руки на карманные расходы.

От соискательниц требуют соблюдать строгие критерии — это возраст до 22 лет и рост до 160-172 сантиметров.

Путь к тусовке с королем описан так, после одобрения организаторы покупают билет до Эмиратов, в аэропорту каждую гостью  встречает водитель и везет на виллу или в отель на пару дней. За это время у всех дам берут необходимые анализы и проводят медицинские осмотры. Всех, кто пройдёт, везут во дворец к королю. Там и предстоит жить современным наложницам.

Работу описывают так, встречи с правителем происходят вечером на ужине, не каждый день, обычно на 2-4 часа. В свободное время моделям обещают экскурсии, шопинг и другие развлечения.

iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/MgBmkrpiewQ?si=LPcCsMwWbAcVOJOw" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen>

6
1

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Названы методы для борьбы с бессонницей
Названы методы для борьбы с бессонницей
Раскрыт неожиданный эффект известного обезболивающего
Раскрыт неожиданный эффект известного обезболивающего
В Германии 66-летняя женщина родила ребенка
Кадр: today.com
Найден кот с самым длинным хвостом в мире
Фото: guinnessworldrecords.com
Врач назвал повышающие риск агрессивных видов рака продукты
Врач назвал повышающие риск агрессивных видов рака продукты
Названа популярная профессия с высокими рисками для здоровья
Названа популярная профессия с высокими рисками для здоровья
Алёнушка попалась в когти Льва. Иконка видео
Герой сериала «Слово пацана» выгулял новую пассию во МХАТе
Раскрыт способ сберечь спину во время работы на даче
Раскрыт способ сберечь спину во время работы на даче

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео