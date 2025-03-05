Супруга во всем поддерживает артиста, который на 2 года ее моложе.

В Беверли-Хиллз прошла вечеринка, организованная Giorgio Armani. Её гостями стали многие звёзды, включая номинантов на главную премию в киноиндустрии.

Среди тех, кто посетил событие, был 32-летний российский актер Юра Борисов. После успеха фильма "Анора" Шона Бейкера, в котором он сыграл одну из главных ролей, Борисов стал известен во всём мире и получил много номинаций на престижные премии. Он уже не раз посещал светские мероприятия на Западе, но в этот раз пришёл не один, а в компании своей супруги Анны Шевчук.

34-летняя Анна всячески поддерживает мужа в его карьере. Видео с её реакцией на объявление номинантов на премию "Оскар" (имя Борисова прозвучало первым) завирусилось в сети. На вечеринку Giorgio Armani Анна пришла в белом костюме, а Юра — в тёмно-коричневом.

Ранее Юра Борисов, который после успеха фильма "Анора" обрёл популярность на Западе и получил номинацию на "Оскар", и его жена Анна Шевчук стали лицами спортивной коллекции бренда Finn Flare Retro Sport. Супруги снялись в рекламной кампании, приуроченной к 60-летию марки, и сами руководили творческим процессом съёмок. Актёры примерили несколько спортивных костюмов, стилизуя их с ботинками и балетками. Образы Анны дополнило массивное ожерелье, а Юры — солнцезащитные очки и стакан с чаем. В сети уже пошутили, что супруги в рекламе изображают "гопников".