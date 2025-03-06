«Люди посмотрят на наш холодильник и скажут, что это звезды в бедноте».

У Иосифа Пригожина появились секреты от жены. Стало известно, чем продюсер занимается с помощницей по хозяйству.

В масленичную неделю у продюсера Иосифа Пригожина было плохое настроение. Знаменитость мечтает отведать вкусных и калорийных блинчиков, но супруга, певица Валерия, потчует его исключительно диетическими лепешками. На завтрак Пригожин получал оладушки, состоящие только из йогурта и овсяных отрубей, а также несколько кусочков красной рыбы, которую Валерия засолила своими руками.

«Невкусные, диетические», — кривится при виде «ппшных» блинов Пригожин.

Репортерам шоу «Ты не поверишь!» Иосиф заявил, что в его холодильнике шаром покати. Валерия поспешила опровергнуть слова мужа. Артистка предъявила журналистам котлеты, картофельное пюре, буженину из индейки, отварные яйца, зелень, свежие овощи, тефтельки на пару, гречку и хлеб.

«Люди посмотрят на наш холодильник и скажут, что это звезды в бедноте», — посетовал Иосиф, не найдя на полках колбасы и пельменей. Тем временем Валерия назвала еду, которую так любит ее супруг, отравой.

Душу Пригожин отводит, когда супруги нет дома. Продюсера балует вкусностями и ублажает любимой жареной картошкой домработница Анжела.

У Иосифа и помощницы по хозяйству есть в доме тайные места, куда они «ныкают» еду, которую запрещает Валерия. Часто певица находит гастрономические тайники чревоугодников.

Также Иосиф отъедается во время гастролей. В гостиницах продюсер заказывает то, что его душеньке угодно. Еще Пригожина втихаря подкармливают поклонники Валерии, знающие о его страданиях.