Ирина Дубцова не может вылететь в Москву из Сибири из-за безответственного отношения организатора концертов. Тур, который вроде бы успешно стартовал в Мирном, сорвался. Гастроли отменены сразу в трех последующих городах, куда команда звезды планировала отправиться после: Искитиме, Ленске и Юрге. Звезда старается не падать духом, хотя ситуация крайне неприятная.

Человек, который обязан был создать исполнительнице и ее музыкантам достойные условия во время тура, неожиданно испарился. Telegram-канал Mash сообщает, что Дубцова обвиняет организатора в краже и невыполнении условий договоренностей. Он отказался предоставить даже техническое оборудование, сославшись на то, что это обойдется в 1,8 миллионов рублей (18 тысяч евро). Брать на себя такие траты певица тоже не готова, учитывая, что в связи с отменой она ушла в значительный «минус». К тому же обратные билеты до Москвы придется оплачивать ей самостоятельно. Да и свободных мест, как назло, на ближайшие даты нет.

«Сегодня самолетов из Мирного просто нет от слова совсем. Никуда. Поездов тоже нет. Но мы гастрольные люди с бооольшииииим опытом в 20 с лишним лет и с отличным чувством юмора (чего и вам желаем, очень помогает), найдем себе занятие всегда и везде. Не откажемся от вариантов интересного досуга в Мирном. Запросы от коллектива: Что посмотреть? Достопримечательности? Где копать алмазы? Что попробовать из местной кухни?», — пишет Дубцова в своем блоге.

Поклонники, как могут, поддерживают любимицу, отмечая, что такое отношение к артистке и ее работе со стороны организаторов выглядит отвратительно. Корреспондент WomanHit пообщался с PR-директором звезды. Хороших новостей у него пока тоже нет. «Тур продолжается. Билеты на отмененные концерты можно сдать в кассах концертных залов и получить деньги», — сообщил он. Следующие выступления Дубцовой запланированы во второй половине марта в Беларуси.