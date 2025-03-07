Андрис Кейшс: актеры не должны сотрудничать с властями и не должны дружить с политиками

Когда речь заходит об актерах, власти и политике, Андрис Кейшс категоричен: «Актеры и деятели искусства ни в коем случае не должны сотрудничать с властью, они не должны дружить с политиками. Я лично дружу с президентами, потому что они беспартийны. Я надеюсь, что г-н Ринкевич также беспартийный».

Кейшс также против того, чтобы актеры становились политиками. «Артус Кайминьш — мой очень дорогой и хороший коллега, мы сняли один из моих самых замечательных фильмов «Kolka Cool», у нас было очень хорошее взаимодействие, но сейчас... Я не знаю, какие следы оставили его решения...»

Кейш также приводит в пример своего коллегу Ивара Пугу как не очень положительный пример в политике. Он признает, что было очень грустно видеть, как человек, который является великим актером, будучи кандидатом в парламент, не смог связать ни слова в телестудии.

«Я начал думать — может быть, если бы меня какой-то черт дернул и начал я бы заниматься политикой, возможно, я бы тоже не смог подобрать слова? Он просто оказался в роли, к которой не был готов..."

На вопрос, много ли говорят актеры Нового Рижского театра о политике, Кейшс отвечает, что лично он об этом не говорит. «Самый активный, конечно, Алвис [Херманис], но его активность сосредоточена в социальных сетях. На репетициях на это нет времени. Там мы говорим о ролях и о том, что самое сложное в пьесах – как передать дух, который написан в пьесе, который витает в воздухе… Почти ничего о политике. Это то, о чем должны говорить аналитики».