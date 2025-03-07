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Эксперт Euronews о стиле Зеленского: хаки рождает ощущение власти 1

Lifenews
Дата публикации: 07.03.2025
BB.LV
Первая чета Украины никого не оставляет равнодушной.

Первая чета Украины никого не оставляет равнодушной.

Мегастильная первая леди критикуется за чрезмерный гламур.

Во время многочисленных международных поездок, чтобы заручиться военной и финансовой поддержкой своей страны, украинский президент решил отказаться от типичного наряда главы государства. Вместо костюма и парадных туфель Зеленский выбирает простые толстовки, часто черные или оливково-зеленые, с украинским символом трезубца, брюки-карго и рабочие ботинки.

Этот выбор одежды остается неизменным с начала войны в Украине в 2022 году. Во время своего первого визита в США после начала полномасштабного вторжения Зеленский выступил перед Конгрессом в оливково-зеленом свитере, который теперь стал одним из его фирменных знаков. Он надевал подобный наряд во время многочисленных государственных визитов, телеинтервью и встреч с солдатами на передовой. Его гардероб не менялся и во время переговоров с мировыми лидерами, и когда он вместе с соотечественниками исполнял национальный гимн.

Как и все свои решения как лидера, Зеленский выбирает, что надеть, намеренно. С начала войны его стиль заметно изменился. Прежний чисто выбритый президент уже много лет носит бороду, а до полномасштабного вторжения он одевался как любой другой мировой лидер.

"Такова реальность, в которой мы живем. Очевидно, что наш президент будет отражать ее, - говорит Агата Горски, соучредитель проекта "Тени", неправительственной организации и творческого консалтинга, направленного на сохранение и популяризацию украинской культуры. - Если вы гуляете по Киеву, то видите, что люди выглядят именно так. Это формирует нарратив. Очень важный нарратив о том, что мы находимся в состоянии войны, и что это наша реальность".

Но Зеленский - не первый мировой лидер, надевший военную одежду в поддержку своей страны. Известно, что Уинстон Черчилль посетил Белый дом в так называемом "костюме сирены" - комбинезоне, который можно было быстро надеть поверх домашней одежды и спуститься в бомбоубежище после включения сигнала воздушной тревоги.

Но в отличие от Черчилля, Зеленский сделал такой наряд неизменной частью своего имиджа, не переодеваясь в официальную одежду для дипломатических мероприятий и не позволяя никому забыть о том, что он пытается донести до людей информацию о положении дел в своей стране. Военная форма ассоциируется с властью, и ее носили не только военные лидеры, но и руководители, желающие продемонстрировать чувство выполненного долга, могущества и власти. Мундир носят генералы армии, опытные ветераны и государственные деятели, он придает ощущение легитимности и опыта любому, кто его носит.

Но типичный наряд Зеленского - это не совсем униформа. Он не носит точно такую же форму, как украинские солдаты, которые воюют, и его не украшают медали, свидетельствующие о боевых достижениях. Но его стиль вызывает ощущение солдата вне службы, обычного человека своей страны.

"Наш президент - это конкретный представитель того, кто мы есть, какое послание мы хотим передать остальному миру, и его одежда - это часть этого послания, это часть личного бренда, который представляет не только его, но и нас как страну", - говорит Горски в интервью Euronews Culture. Горски предполагает, что критика, которой он подвергался за свой стиль одежды, ощущалась не только в Овальном кабинете. По ее мнению, вопросы звучали так, "как будто это насмешка над солдатами, которые борются за выживание своей страны, и над тем, что их лидер решил действовать в знак солидарности с ними".

В случае Зеленского, по мнению Горски, значение его выбора имеет особый вес.

"Я думаю, что Зеленский знает это как никто другой, потому что у него есть опыт комика, актера, - говорит она, - он не понаслышке знает, как выглядит переодевание и выдача себя за кого-то". В то время как украинский лидер подвергся нападкам за свой стиль, его жена Елена Зеленская также попала под пристальное внимание за свои модные предпочтения. В 2022 году в Интернете разгорелись жаркие споры по поводу решения пары принять участие в фотосессии Vogue.

Лорен Боберт, политик-республиканец, заявила, что Зеленский принял граждан страны страны за "кучку лохов".

Помимо самого решения об участии в фотосессии, некоторые сочли, что выбор Зеленской носить модную одежду во время войны противоречит военным действиям.

Несмотря на свою нетрадиционность, стиль Зеленской вызвал восхищение многих украинцев, которые видят в этом проявление солидарности и заметный сдвиг в политических нормах.

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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    7-го марта

    Пусть ещё маскировочную сеть и каску напялит. Вдруг внезапно бомбить будут в белом доме, например. Чучело колхозное.

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