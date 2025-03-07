Во время многочисленных международных поездок, чтобы заручиться военной и финансовой поддержкой своей страны, украинский президент решил отказаться от типичного наряда главы государства. Вместо костюма и парадных туфель Зеленский выбирает простые толстовки, часто черные или оливково-зеленые, с украинским символом трезубца, брюки-карго и рабочие ботинки.

Этот выбор одежды остается неизменным с начала войны в Украине в 2022 году. Во время своего первого визита в США после начала полномасштабного вторжения Зеленский выступил перед Конгрессом в оливково-зеленом свитере, который теперь стал одним из его фирменных знаков. Он надевал подобный наряд во время многочисленных государственных визитов, телеинтервью и встреч с солдатами на передовой. Его гардероб не менялся и во время переговоров с мировыми лидерами, и когда он вместе с соотечественниками исполнял национальный гимн.

Как и все свои решения как лидера, Зеленский выбирает, что надеть, намеренно. С начала войны его стиль заметно изменился. Прежний чисто выбритый президент уже много лет носит бороду, а до полномасштабного вторжения он одевался как любой другой мировой лидер.

"Такова реальность, в которой мы живем. Очевидно, что наш президент будет отражать ее, - говорит Агата Горски, соучредитель проекта "Тени", неправительственной организации и творческого консалтинга, направленного на сохранение и популяризацию украинской культуры. - Если вы гуляете по Киеву, то видите, что люди выглядят именно так. Это формирует нарратив. Очень важный нарратив о том, что мы находимся в состоянии войны, и что это наша реальность".

Но Зеленский - не первый мировой лидер, надевший военную одежду в поддержку своей страны. Известно, что Уинстон Черчилль посетил Белый дом в так называемом "костюме сирены" - комбинезоне, который можно было быстро надеть поверх домашней одежды и спуститься в бомбоубежище после включения сигнала воздушной тревоги.

Но в отличие от Черчилля, Зеленский сделал такой наряд неизменной частью своего имиджа, не переодеваясь в официальную одежду для дипломатических мероприятий и не позволяя никому забыть о том, что он пытается донести до людей информацию о положении дел в своей стране. Военная форма ассоциируется с властью, и ее носили не только военные лидеры, но и руководители, желающие продемонстрировать чувство выполненного долга, могущества и власти. Мундир носят генералы армии, опытные ветераны и государственные деятели, он придает ощущение легитимности и опыта любому, кто его носит.

Но типичный наряд Зеленского - это не совсем униформа. Он не носит точно такую же форму, как украинские солдаты, которые воюют, и его не украшают медали, свидетельствующие о боевых достижениях. Но его стиль вызывает ощущение солдата вне службы, обычного человека своей страны.

"Наш президент - это конкретный представитель того, кто мы есть, какое послание мы хотим передать остальному миру, и его одежда - это часть этого послания, это часть личного бренда, который представляет не только его, но и нас как страну", - говорит Горски в интервью Euronews Culture. Горски предполагает, что критика, которой он подвергался за свой стиль одежды, ощущалась не только в Овальном кабинете. По ее мнению, вопросы звучали так, "как будто это насмешка над солдатами, которые борются за выживание своей страны, и над тем, что их лидер решил действовать в знак солидарности с ними".

В случае Зеленского, по мнению Горски, значение его выбора имеет особый вес.

"Я думаю, что Зеленский знает это как никто другой, потому что у него есть опыт комика, актера, - говорит она, - он не понаслышке знает, как выглядит переодевание и выдача себя за кого-то". В то время как украинский лидер подвергся нападкам за свой стиль, его жена Елена Зеленская также попала под пристальное внимание за свои модные предпочтения. В 2022 году в Интернете разгорелись жаркие споры по поводу решения пары принять участие в фотосессии Vogue.

Лорен Боберт, политик-республиканец, заявила, что Зеленский принял граждан страны страны за "кучку лохов".

Помимо самого решения об участии в фотосессии, некоторые сочли, что выбор Зеленской носить модную одежду во время войны противоречит военным действиям.

Несмотря на свою нетрадиционность, стиль Зеленской вызвал восхищение многих украинцев, которые видят в этом проявление солидарности и заметный сдвиг в политических нормах.