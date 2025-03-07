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Юная знаменитость Милли Бобби Браун резко ответила хейтерам 0

Lifenews
Дата публикации: 07.03.2025
BB.LV
Роковая женщина никого не оставляет равнодушной.

Роковая женщина никого не оставляет равнодушной.

"Взрослые люди тратят своё время на разбор моего лица, моего тела, моего выбора одежды, — тревожный сигнал".

21-летняя Милли Бобби Браун ответила на критику своей внешности: в сети считали, что актриса выглядит старше своего возраста. В своём инстаграме актриса выложила видео, в котором обратилась к журналистам и блогерам.

"Я выросла на глазах у целого мира, но по какой-то причине люди, кажется, не могут расти вместе со мной. Вместо этого они ведут себя так, будто я должна оставаться замороженной во времени, как будто я всё ещё должна выглядеть так, как в первом сезоне "Очень странных дел". И поскольку я этого не делаю, для них я теперь цель номер один", — рассказала Милли.

Она также обратилась к журналистам и блогерам, которые часто обсуждают её внешность и стиль: "Это не журналистика. Это буллинг. Тот факт, что взрослые люди тратят своё время на разбор моего лица, моего тела, моего выбора одежды, — тревожный сигнал. Тот факт, что некоторые из этих статей написаны женщинами? Ещё хуже. Я не буду извиняться за свой возраст. Вместо негативного лучше напишите что-то хорошее".

Ранее Милли Бобби Браун столкнулась с критикой за свои образы. Обсуждения начались после её совместного появления с мужем Джейком Бон Джови на премьере нового фильма. В сети посчитали, что она выглядит старше своих лет. Позже её стали сравнивать с "мамой Стифлера" — персонажем Дженнифер Кулидж из фильма "Американский пирог". В русскоязычном пространстве её сравнивали с певицей Ириной Аллегровой.

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