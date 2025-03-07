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Звезда «Пляжного патруля» найдена мертвой с огнестрельным ранением в голову 0

Lifenews
Дата публикации: 07.03.2025
BB.LV
Звезда «Пляжного патруля» найдена мертвой с огнестрельным ранением в голову

Американская актриса Памела Бах совершила суицид в своем доме в Лос-Анджелесе. Кинозвезде было 62 года.

Памела жила одна в своем особняке стоимостью 2,2 миллиона долларов. После того, как актриса в течение нескольких дней не отвечала на звонки, ее родные забеспокоились. Они обратились в полицию. 5 марта около 22 часов дверь дома Бах вскрыли. Правоохранители сообщили, что обнаружили кинозвезду мертвой – она совершила самоубийство.

На место происшествия приехала 32-летняя дочь актрисы Хейли. «Она была в истерике, кричала, плакала на улице. Полицейские затащили ее в дом и закрыли дверь, но вскоре девушка опять выскочила на улицу», — рассказала соседка артистки Хироми Осецки.

Бывший муж Бах, 72-летний актер Дэвид Хассельхофф, отреагировал на ее гибель. «Наша семья глубоко опечалена кончиной Памелы. Мы благодарны за проявления любви и поддержки в это трудное время, но просим уважать наше право на частную жизнь, пока мы скорбим и переживаем это непростое время», — отметил он.

Памела Бах родилась 16 октября 1963 года в Талсе (штат Оклахома, США). Она начала сниматься в кино в 1985 году. Актриса сыграла более 20 ролей в фильмах и сериалах.

Бах познакомилась с Хассельхоффом на съемочной площадке сериала «Рыцарь дорог». Они сыграли свадьбу в 1989 году. Супруги снялись в сериале «Спасатели Малибу». Памела также сыграла в проектах «Молодые и дерзкие», «Обнажение необходимо», «Зловещий особняк» и других.

Артистка в 1990-м родила дочь Тейлор, а через два года — Хейли. Хассельхофф развелся с Бах в 2006 году, сославшись на непримиримые разногласия. Их расставание было скандальным: Памела обвиняла мужа в домашнем насилии, они публично спорили о выплате алиментов до 2017 года. В 2018-м Дэвид женился на модели Хейли Робертс.

Памела сделала последний пост в соцсети 1 января. Она снялась у наряженной ёлки, на видео попала и ее внучка. «Вступая в 2025 год, я испытываю чувство благодарности, особенно за мою драгоценную внучку Лондон. Наблюдать за тем, как она растет, и видеть, как ее улыбка озаряет мой мир, — это поистине величайшее благословение. Я желаю всем вам в этом году здоровья, счастья и изобилия любви. Пусть 2025 год будет наполнен прекрасными моментами, смехом и всеми благами, которые могут вместить ваши сердца», — пожелала Бах.

#r.i.p. #кино #звезды
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