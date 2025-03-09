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40-летний режиссер Андреасян признался в ненависти к Тарковскому, но сам обвинен в пошлости 0

Lifenews
Дата публикации: 09.03.2025
BB.LV
От команды "Настоящие армяне" он взошел на киноолимп.

От команды "Настоящие армяне" он взошел на киноолимп.

Мертвому Андре. Арсеньевичу все равно, что про него несут однодневки.

Режиссер Сарик Андреасян резко высказался в адрес студентов московского Кинематографического колледжа №40 на собственной лекции. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Конфликт между Андреасяном и слушателями возник в ходе обсуждения авторского некоммерческого кино. Режиссер заявил, что такое кино его не интересует. Одна из студенток упомянула в этой связи творчество знаменитого советского кинорежиссера Андрея Тарковского.

«Я ненавижу Тарковского. Тарковский — это ужасно. Я ненавижу авторское кино, Тарковский — это плохо. Если вы позвали меня обсуждать это, я это обсуждать не готов. Это деградирующий кинематограф, остался 60 лет назад... Если вы хотите быть нищими, кончеными, блюющими кинематографистами, идите на хер», - заявил Андреасян.

«Вы думаете, я не смотрел всю чепуху, о которой вы рассказываете? Это моя жизнь и мой выбор. Родная, снимай фестивальное кино, позови меня, получи «Оскар» и удиви, но ты этого не сделаешь», - добавил режиссер, обращаясь к своей оппонентке.

Экранизацию пушкинского «Евгения Онегина», которая идет во всех кинотеатрах РФ, снял именно Сарик Андреасян, и это главный анекдот сезона. За режиссером прочно закрепилась репутация бойкого ремесленника, который в своих фильмах не брезгует самыми пошлыми приемами. Поэтому в соцсетях «Онегин» был подвергнут хейту еще до премьеры.

Кинокритик Антон Долин специально посмотрел фильмы Андреасяна, чтобы разобрать принципы его работы. Так, все фильмы режиссёра он назвал сугубо вторичными: это либо авторизованные ремейки отечественных картин; либо неавторизованные — иностранных; либо фильмы, во всём неумело подражающие успешным картинам. Другими особенностями фильмов Андреасяна Долин назвал попытки снимать безгранично сентиментальные «добрые» фильмы, а также стереотипное изображение женщин как объектов на фоне волевых мужчин.

Сарик Андреасян родился 24 августа 1984 года в Ереване. В 1988 году вместе с отцом Гарником Андреасяном, матерью Еразик Багдасарян и двумя братьями переехал в город Кустанай (Казахская ССР), там же в 2001 году окончил гимназию № 12 им. Горького с гуманитарным уклоном. В 2001 году поступил на факультет журналистики в Костанайский государственный университет. Играл в региональной лиге КВН в команде «Настоящие армяне», однако после того, как телевизионное творческое объединение «АМиК» (правообладатель бренда «КВН») узнало о том, что команда активно гастролирует и без юридического разрешения использует бренд «КВН», команда была не допущена до участия в фестивале «Голосящий КиВиН» и потеряла шансы на прохождение в телевизионные лиги КВН. После переезда в Москву окончил «Мастерскую Юрия Грымова» по специальности «режиссёр кино» и стал специализироваться на музыкальных видеоклипах и рекламе.

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