Режиссер Сарик Андреасян резко высказался в адрес студентов московского Кинематографического колледжа №40 на собственной лекции. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Конфликт между Андреасяном и слушателями возник в ходе обсуждения авторского некоммерческого кино. Режиссер заявил, что такое кино его не интересует. Одна из студенток упомянула в этой связи творчество знаменитого советского кинорежиссера Андрея Тарковского.

«Я ненавижу Тарковского. Тарковский — это ужасно. Я ненавижу авторское кино, Тарковский — это плохо. Если вы позвали меня обсуждать это, я это обсуждать не готов. Это деградирующий кинематограф, остался 60 лет назад... Если вы хотите быть нищими, кончеными, блюющими кинематографистами, идите на хер», - заявил Андреасян.

«Вы думаете, я не смотрел всю чепуху, о которой вы рассказываете? Это моя жизнь и мой выбор. Родная, снимай фестивальное кино, позови меня, получи «Оскар» и удиви, но ты этого не сделаешь», - добавил режиссер, обращаясь к своей оппонентке.

Экранизацию пушкинского «Евгения Онегина», которая идет во всех кинотеатрах РФ, снял именно Сарик Андреасян, и это главный анекдот сезона. За режиссером прочно закрепилась репутация бойкого ремесленника, который в своих фильмах не брезгует самыми пошлыми приемами. Поэтому в соцсетях «Онегин» был подвергнут хейту еще до премьеры.

Кинокритик Антон Долин специально посмотрел фильмы Андреасяна, чтобы разобрать принципы его работы. Так, все фильмы режиссёра он назвал сугубо вторичными: это либо авторизованные ремейки отечественных картин; либо неавторизованные — иностранных; либо фильмы, во всём неумело подражающие успешным картинам. Другими особенностями фильмов Андреасяна Долин назвал попытки снимать безгранично сентиментальные «добрые» фильмы, а также стереотипное изображение женщин как объектов на фоне волевых мужчин.

Сарик Андреасян родился 24 августа 1984 года в Ереване. В 1988 году вместе с отцом Гарником Андреасяном, матерью Еразик Багдасарян и двумя братьями переехал в город Кустанай (Казахская ССР), там же в 2001 году окончил гимназию № 12 им. Горького с гуманитарным уклоном. В 2001 году поступил на факультет журналистики в Костанайский государственный университет. Играл в региональной лиге КВН в команде «Настоящие армяне», однако после того, как телевизионное творческое объединение «АМиК» (правообладатель бренда «КВН») узнало о том, что команда активно гастролирует и без юридического разрешения использует бренд «КВН», команда была не допущена до участия в фестивале «Голосящий КиВиН» и потеряла шансы на прохождение в телевизионные лиги КВН. После переезда в Москву окончил «Мастерскую Юрия Грымова» по специальности «режиссёр кино» и стал специализироваться на музыкальных видеоклипах и рекламе.