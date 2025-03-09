Кушинашвили рассказал, как Седокова хочет заработать на смерти Яниса Тиммы

В ночь на 17 декабря прошлого года Янис Тимма свел счеты с жизнью. Гибель молодого спортсмена стала ударом для родственников, Анны Седоковой и поклонников.

Бывшая звезда группы «ВИА Гра» периодически выходит на связь с подписчиками и рассказывает, как тяжело переживает из-за страшного поступка Яниса. Однако Отару Кушанашвили удалось получить неожиданные подробности от своего директора, которыми он поспешил поделиться в личном блоге.

«Мне сказал Антон Шестак, якобы Анна Седокова просит гигантское количество денег за первое интервью, официальное, после смерти хорошего, но запутавшегося парня Яниса Тиммы. Если это окажется правдой, то, думаю, что когда я буду уходить из профессии, а я наметил себе, что это случится 22 июня 2030 года, а может быть и в будущем году — все зависит от количества денег, а их нет — <…> то я должен брать по 10 миллионов за интервью», — негодует журналист, борющийся с раком.

Скандально известный ведущий считает, что его достижения на ниве отечественного шоу-бизнеса ничуть не уступают свершениям исполнительницы хита «Привыкаю». «С учетом всех обстоятельств, включая борьбу с раком, мы заработали уж не меньше Ани Седоковой…» — возмущен 54-летний Отар.

Стоит отметить, родные Яниса Тиммы не верят в то, что Седокова никак не может найти в себе силы пережить гибель любимого. Отец спортсмена регулярно публикует в соцсетях ироничные комментарии в адрес бывшей невестки.

«Видео, снятое Седоковой, на котором она отчаянно плачет, выглядит неестественно. Я, конечно, не спорю, что Анна тоже могла переживать из-за смерти Яниса. Но на видео Анны я увидел театральность», — говорил Райтис.

По словам мужчины, на мысли о неискренности Седовокой его натолкнули действия певицы сразу после смерти Яниса. Райтиса возмутило, что звезда отечественной эстрады принялась решать финансовые вопросы, даже не посочувствовав родным.

«Вместо того, чтобы выразить соболезнования матери, Анна деловито спросила: не знает ли Аусма кода доступа к телефону Яниса. Код был матери неизвестен. Тогда Седокова сказала, что пойдет к следователю и перезвонит. По голосу Анны мать Яниса поняла, что та готова действовать, но как именно? И вдруг — частная клиника, нервный срыв. Ну что-то не сходится…» — делился бывший свекор исполнительницы.