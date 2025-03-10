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«Евровидение» непредсказуемо: Маркус Рива – о шансах Tautumeitas на европейской сцене 0

Lifenews
Дата публикации: 10.03.2025
BB.LV
«Евровидение» непредсказуемо: Маркус Рива – о шансах Tautumeitas на европейской сцене
ФОТО: Instagram

Конкурс песни «Евровидение» крайне непредсказуем, и сложно угадать, что найдет отклик у зрителей и жюри. Такое мнение о шансах латвийских представительниц Tautumeitas на международной сцене выразил музыкант, продюсер и многолетний участник конкурса Supernova Маркус Рива в подкасте Pats krējumiņš, пишет tv3.lv.

«Я не знаю, каковы будут шансы, но рад за Tautumeitas», – говорит Маркус. Он отметил, что группа «засветилась» в шоу X Faktors, где латвийские зрители ближе познакомились с певицами. Хотя в том конкурсе они не победили, Tautumeitas – хороший пример того, что успех не всегда зависит от выигрыша.

«Я рад за них. У них было красивое выступление, красивый номер. Как оно отзовется там? Неясно, потому что «Евровидение» – это загадка. Очень часто находят отклик совершенно разные вещи: иногда шутливые песни, иногда медленные баллады, иногда танцевальные номера. Так что многое будет зависеть от удачи и психологического настроя людей в мае», – рассуждает Рива.

Он пожелал Tautumeitas удачи и еще раз подчеркнул, что очень рад их поездке в Базель, где они будут представлять Латвию.

#евровидение
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