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Минукульт нашел еще миллион евро для латвийской анимации 0

Lifenews
Дата публикации: 12.03.2025
mixnews.lv
Минукульт нашел еще миллион евро для латвийской анимации

Бюджетно-финансовая (налоговая) комиссия Сейма в среду утвердила перераспределение одного миллиона евро в подпрограмму «Киноиндустрия» бюджета Министерства культуры для дополнительного финансирования конкурсов латвийских анимационных фильмов в этом году.

Дополнительное финансирование конкурсов анимационных фильмов было найдено за счет перераспределения 500 000 евро из бюджетной программы Министерства климата и энергетики «Национальные исследования в области климата и энергетики» и еще 500 000 евро из бюджетной программы департамента государственного бюджета «Регулятор радио и телевидения».

Ранее Минкультуры объясняло, что господдержка производства анимационных фильмов, в том числе полнометражных, неконкурентоспособна по сравнению с соседними странами Балтии и недостаточна для долгосрочной устойчивости и развития сектора. Например, в 2024 году финансирование киноиндустрии из госбюджета составит 19 млн евро в Эстонии, 10 млн евро в Литве и 8 млн евро в Латвии.

Поэтому, по мнению министерства, необходимо увеличить финансирование анимационной отрасли, чтобы латвийские аниматоры могли работать над латвийскими фильмами и получать адекватное вознаграждение за свой труд.

#кино #правительство
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