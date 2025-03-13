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Развод был бесчеловечным: бывшая жена Андриса Булиса больше не может молчать 0

Lifenews
Дата публикации: 13.03.2025
BB.LV
Развод был бесчеловечным: бывшая жена Андриса Булиса больше не может молчать
ФОТО: LETA

Восемь месяцев назад актер Андрис Булис объявил о разводе с женой Илзе после 19 лет брака. В материале Санты Сергеевой "Это был плохо поставленный театр" в издании Kas Jauns она высказывает свое мнение о случившемся, пишет tautaruna.lv.

Стоит отметить, что Булис объявил о разводе в июле, в сентябре категорически отрицал, что у него новые отношения, но уже в ноябре гордо вывел в свет свою новую девушку — автора эротических романов и стоматолога Катрину Глейтнере. Сейчас они, как утверждается, все еще наслаждаются "периодом свиданий".

"После наших 22 лет вместе этот развод оказался очень некрасивым и бесчеловечным", — заявляет Илзе.

"Я понимаю, что у моего бывшего мужа новая жизнь, но эти внезапные публичные проявления любви непонятны и неприятны детям. Считаю, что это действительно может негативно повлиять на них."

Говорят, что актер и писательница начали встречаться еще в 2018 году, когда оба были женаты на других людях. Илзе также подозревает, что муж предоставлял ей ложную информацию.

"Этот "период свиданий" длится с 2018 года, и это плохо поставленный театр о людях, которые якобы только что романтически влюбились, — без сомнения, это причинило боль. Уже в 2022 году я слышала историю про "умирающую жену", но тогда не знала, что речь идет обо мне. Годы жизни во лжи действительно связаны с сильным тревожным состоянием и депрессией, которые сказываются на здоровье. Только в 2024 году я узнала всю правду, в том числе о том, что некоторые близкие советовали ему подождать, пока он станет вдовцом", - говорит Илзе.

#латвийские звезды
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