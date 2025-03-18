Букмекеры обновили свои ставки на Евровидение-2025, которое состоится в швейцарском городе Базель в мае.

В этом году на сцене песенного конкурса выступят представители из 37 стран. Ранее их должно было быть 38, однако Молдова отказалась от участия в конкурсе.

Сейчас наибольшие шансы победить на Евровидении-2025 пророчат Швеции. Вероятность - 25 процентов. Зато у Черногории, которая решила вернуться к участию в песенном конкурсе после двухлетней паузы, достаточно низкие шансы получить желанный кубок, - менее 1 процента.

Довольно высоко в рейтинговой таблице поднялась Эстония. Томми Кэш, который представит в этом году страну на Евровидении, по мнению букмекеров, сейчас занимает 7 место. А вот Латвии в списках финалистов, как и Литвы, не оказалось.

Среди фаворитов букмекеров также есть Израиль. В этом году от страны на конкурс поедет певица Юваль Рафаэль, которая чудом выжила после нападения ХАМАС. 7 октября 2023 года боевики открыли огонь, когда проходил фестиваль Nova. Тогда убили много людей, артистка же находилась в укрытии рядом с телами погибших.

Отметим, уже все страны выбрали своих участников. Однако таблица все еще может измениться, ведь в дальнейшем музыканты будут участвовать в репетициях и покажут свои умения вживую на сцене Евровидения.

Напомним, Латвию на музыкальном конкурсе "Евровидение-2025" будет представлять группа Tautumeitas с песней Bur Man Laimi.