Концерты в честь Depeche Mode в Риге отменены из-за «российского следа». Ранее так поступили и в Литве

Lifenews
Дата публикации: 20.03.2025
BB.LV
Четыре концерта в Литве под названием «Tribute to classic Depeche Mode - FreeLove Symphony Show with Orchestra» были отменены из-за того, что музыканты, представляющие известную британскую синтипоп-группу «Depeche Mode», оказались русскими, выступавшими несколько дней назад в Москве, в Кремлевском концертном зале. Аналогично сегодня поступили и в Латвии

В Литве было запланировано четыре концерта — в Каунасе, Вильнюсе, Клайпеде и Шяуляе.

В рекламе концерта упоминалась группа DeMotion, которая на этих концертах должна была исполнить лучшие хиты британской группы «Depeche Mode» в сопровождении симфонического оркестра. Однако никаких дополнительных подробностей об этой группе предоставлено не было, как и не указана страна ее происхождения.

Рассматривая прошлогоднюю концертную запись в Праге, можно сделать вывод, что аранжировки весьма тонкие и аутентичные, а вокал также похож на вокал солиста группы Дэйва Гаана.

Литовские СМИ пишут, что после ознакомления с имеющимися визуальными материалами вскоре стало ясно, что эти исполнители на самом деле являются российской группой Devotion Mode, которая регулярно проводит в России концерты «Enjoy The Symphony», исполняя песни «Depeche Mode».

Гастрольный график группы показывает, что в апреле у нее запланировано множество концертов в разных городах России, а в прошлые выходные она выступила в Кремлевском Дворце в Москве.

После того, как эта информация распространилась в среду утром, литовские организаторы концертов объявили об отмене мероприятий.

Отметим, что концерт этой же группы был запланирован и в Риге. Выступить музыканты должны были 26 марта, но сегодня концерт тоже был отменен.

«Уважаемые зрители! Сообщаем, что концерт “Tribute to classic DEPECHE MODE - ‘FreeLove’ Symphony Show with Orchestra”, который должен был состояться в Риге, отменён. Такое решение было принято после того, как стало известно, что участники этой группы, хотя и покинули Россию после начала войны, в последнее время возобновили выступления в этой стране. Учитывая эту информацию и придерживаясь нашей твёрдой позиции, мы вынуждены прекратить сотрудничество с данной группой.

Наша позиция ясна и однозначна: Россия — страна-агрессор, поэтому для нас неприемлемы любые артисты, которые после начала войны продолжают свою деятельность, связанную с этой страной. Мы поддерживаем Украину и её борьбу за свободу, а также солидарны со всеми, кто выступает против агрессии и несправедливости. Приносим извинения за возможные неудобства и благодарим за ваше понимание. Информация о возврате билетов будет объявлена в ближайшее время — следите за обновлениями», - сказано в сообщении bilesuserviss.lv.

