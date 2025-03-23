У всех на слуху небывалый успех латвийского анимационного фильма "Поток", режиссером которого стал Гинтс Зилбалодис. Нескончаемым потоком шел латвийский народ к главному музею страны — Латвийскому Национальному художественному — чтобы бесплатно увидеть заветную статуэтку.

Но успех преследует и другого участника первого в Латвии "оскароносного" фильма — продюсера ленты Матиса Кажу.

Музей наград

Помимо "Оскара", на третьем этаже храма искусств несколько дней были представлены еще две престижные награды мультика — награда Европейской киноакадемии (победа в категории "Лучший европейский анимационный полнометражный фильм года"), а также награда американской кино— и телеиндустрии "Золотой глобус" (победа в категории "Лучший анимационный полнометражный фильм").

Марис Кажа (в майке с черным котом) показал себя не только как продюсер мультфильма, но и как театральный режиссер. Пресс–фото.

Вообще фильм получил более семидесяти наград за какие–то четыре месяца — из них теперь, видимо, можно соорудить отдельный музей. В одной только Латвии фильм посмотрели более 300 тысяч человек — небывалый рекорд для нашей маленькой страны.

Менее двух месяцев назад статуэтку "Золотой глобус" уже выставляли здесь же, рядом со скульптурами кошек, созданными классиком латышской скульптуры Теодором Залькалном (это дань главному герою "Потока", черному коту, благодаря которому удастся выжить тем, кто остался в родной лодке во время потопа).

Кстати, та небольшая экспресс–выставка получила широкий отклик у публики — разделить радость первой в Латвии премии киноиндустрии США пришло более 15 600 человек. На новую выставку, где выставлены сразу три награды, пришло еще больше людей - более 28 тысяч человек. Теперь награды отправятся в Лиепаю — их выставят в концертном зале Lielais dzintars.

"Телесеть" в театре

Что до продюсера Матиса Кажи, то он сын известного латвийского журналиста Юриса Кажи, родился в Швеции, а учился в госуниверситете в Лос–Анджелесе (вместе с другом режиссером Зилбалодисом), так что законы успеха в мире кино явно усвоил. Он только–только получил "Оскар" в Лос–Анжелесе, как тут же прилетел на родину. И на следующий же день отправился в Латвийский Национальный театр, где состоялась премьера спектакля в его режиссуре, сатирического провокационного триллера по пьесе драматургов Ли Холла и Пэдди Чаджефски "Национальный канал".

В русском переводе он ранее известен как фильм "Телесеть", который, кстати, в семидесятых годах получил целую кучку "Оскаров". Матис успел провести последнюю репетицию — и грандиозный успех! А костюмы от латвийской четы дизайнеров Дзудзилло какие! Возможно, тоже получат какую–нибудь награду — театральную.

В "Телесети" была невероятная сатира на американское телевидение. Матис несколько подкорректировал сюжет — действо происходит сегодня, когда публика послушно есть все, что ей предлагают телевидение, социальные сети, интернет. В основе сюжета — журналист телевидения Говард Бил, работавший более тридцати лет в качестве телезвезды, но вдруг узнавший, что скоро будет уволен из–за низких рейтингов его программы.

"Не собираюсь это терпеть!"

На следующий день Бил в прямом эфире заявляет, что покончит с собой во время своего последнего эфира. Руководство канала, разумеется, увольняет Била, но по просьбе редактора канала и лучшего друга Била разрешает ему провести последнюю программу, чтобы Бил принес извинения телезрителям.

Не тут–то было — Бил в прямом эфире произносит речь с использованием нецензурных выражений. Рейтинги подскакивают до невероятных вершин! Аудитория у ног телезвезды. Руководство телеканала с радостью считает прибыль.

Говард Бил несет абсолютную околесицу. Он призывает публику (в данном случае и напрямую, ту, что собралась в Национальном театре) повторять за транслируемыми в эфире Говардом слова: "Я зол, как черт, и я больше не собираюсь это терпеть!"

Что самое интересное, латвийская публика охотно откликается на призывы героя и тоже кричит из партера. Налицо абсолютная театральная провокация — тот, кто не кричит, вызывает подозрения у большинства! Жизнь и театр смешались в Национальном театре — почти как в бессмертном фильме "Театр", многие фрагменты с Джулией Ламберт (Вия Артмане) снимались именно в этих стенах.

Правда, во втором отделении спектакля телеведущий сходит с ума. Рейтинги опять падают. Ну, тогда главного героя пристреливают прямо в прямом эфире, по–настоящему — и, что вполне резонно, рейтинги вновь подскакивают! И смех, и грех. Фильм и спектакль завершаются закадровым комментарием: "Говард Бил стал первым человеком, который был убит из–за низких рейтингов". Все артисты пляшут, выстроившись паровозиком, танец "летка–енка".

Чешские гастроли

Продюсер Матис Кажа год назад был еще мало кому известен, а теперь он обладатель главной кинопремии мира. Ровно год назад на новой сцене Национального театра он поставил спектакль "Мягкая сила", в зале том помещается всего пара сотен человек. Но закон успеха неумолим — и вот новый спектакль Матиса на днях тут же был показан в Чешском национальном театре в Праге.

И полные залы, лишней рекламы не надо — только "скромное" упоминание, что режиссером постановки на неведомом для чехов латышском языке — свежеиспеченный обладатель премии "Оскар". Гастрольный спектакль прошел в рамках фестиваля "Национальная театральная встреча" и проекта "Балтийский кочевник".

Умение создать шоу — это огромный талант. Матис Кажа им обладает, кажется, на 100%. Достаточно сказать, что на волне успеха ему доверили создать режиссуру для недавней национальной киноцеремонии "Большой Кристап". И всеми сразу же было признано, что это была лучшая режиссура церемонии за почти полвека, в течение которых выдаются кинопризы — эти местные "Оскары".

Кстати, на той церемонии "Поток" получил сразу пять бронзовых статуэток "Большой Кристап" — еще один рекорд. И, возможно, не последний.