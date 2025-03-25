Столичная звезда соцсетей Алекса пришла с подругой в музей в Питере, но на входе билетерша развернула их из-за неподобающего вида. Интернет-пользователи теперь призывают идти в Эрмитаж в трениках.

Блогерша из Москвы Алекса рассказала в социальных сетях, что вместе с подругой ее не пустили в Эрмитаж. Нужно отметить, что у себя на страничке девушка делится эстетическим контентом, показывает, как ходит в дорогие рестораны и демонстрирует свои утонченные образы. То есть, сразу оговоримся, что для Алексы — это привычные наряды. Однако ее одежда вызвала категоричную реакцию у сотрудника музея.

В Эрмитаж блогерша пришла в длинной белой юбке, бежевой кофте и в черном пальто. Все это она дополнила серебряными туфлями на низком каблуке и бижутерией. Ради справедливости нужно сказать, что в нынешнее время для многих девушек это действительно повседневный стиль.

Ролик с записью разговора Алексы и сотрудницы музея за несколько дней собрал более 4 миллионов просмотров. В видео блогерша говорит: «Нас развернули на входе в Эрмитаж, потому что мы слишком нарядные».

Дело в том, что работница музея подумала, что две подруги собираются устроить фотосессию. При этом нужно учитывать, что костюмированная фотосессия в Эрмитаже стоит 10 тысяч рублей. Алекса попыталась объяснить, что у нее даже нет фотоаппарата, чтобы организовывать профессиональную съемку. Но женщина была непреклонна, уверяя, что в наше время делать снимки можно с помощью смартфона.

При этом в правилах посещения Эрмитажа есть информация о том, что любительская съемка на территории музея разрешена бесплатно, если она не связана с извлечением прибыли и не использует спецоборудование. В итоге все дошло до того, что билетерша вовсе предложила посетительницам переодеться в более повседневные образы. Но у подруг не оказалось другой одежды. Алекса пообещала позже рассказать, чем все же закончилась история. Неужели они так и не попали в музей?

А пока в комментариях под роликом фолловеры недоумевают: «Царская семья на том свете перевернулась», «Кажется, люди стали забывать, что, по сути, в такие места, как Эрмитаж, музеи, театры, выставки нужно приходить красивыми и нарядными. Я в шоке, честно», «Полицию просто вызывайте на эту нахалку», «Стало как-то даже обидно, что до этого приходила в Эрмитаж и всегда пускали. А я думала, что нарядно одета…», «Приходишь в Эрмитах, если пускают, то ты одет как черт», «Давайте флешмоб? Все красивые придем в Эрмитаж», «А что, в Эрмитаж теперь в футболках и трениках надо?», «Раньше в Эрмитах нарядными приходили, а теперь как бомжи?», «Какой бред! Эрмитаж, не теряй лицо, пожалуйста».