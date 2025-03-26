Трагическая история принцессы Уэльской Дианы, урожденной Спенсер, не отпускает людские умы уже почти 30 лет. Одно время было чуть ли не модно втаптывать в грязь имя нынешнего короля Великобритании Карла III, из-за измен которого страдала его молодая красавица-жена, эта утонченная блондинка с большими голубыми глазами. Но при этом многие забывают о том, что и Диана была отнюдь не святой.

Вернее будет сказать, что леди Ди была совсем далека от этого понятия. До свадьбы со своим обожаемым Карлом (а Уэльское в подростковом возрасте грезила мыслью о браке с прекрасным принцем – прим. ред.), тогда еще принцем Уэльским Чарльзом, Спенсер превращала в кошмар жизнь своей мачехи Рейн и вообще была довольно капризной девицей. В то же самое время все отмечали большое чувство эмпатии Дианы. И, чего у нее точно нельзя было отнять, так это добродетели. Она могла бы вести гламурный образ жизни в Лондоне на деньги своего отца, 8-го графа Спенсера, и крутить романы с аристократами.

К браку с Чарльзом Диана все еще была девственницей, что было важно для королевского двора Британии, так что из нее вышла идеальная невеста для будущего короля. По крайней мере, так всем казалось. Однако абсолютная несовместимость новоиспеченных супругов и сохранившаяся любовь Чарльза к Камилле Паркер-Боулз (ныне королева Камилла – прим. ред.) не оставили Уэльским ни шанса на счастливый брак. Несмотря на рождение двух очаровательных и безусловно любимых детей, принц и принцесса с каждым годом все больше отдалялись друг от друга.

Но если Чарльз возвращался лишь к одной женщине, своей Глэдис (прозвище Камиллы, сам принц был для нее Фредом – прим. ред.), то Диана меняла мужчин как перчатки. Самые известные из ее любовников — это Джеймс Хьюитт, которого еще называют возможным отцом принца Гарри, доктор Хаснат Хан, которого считают самой главной любовью Ди, и, конечно же, наследник миллиардов Доди Аль-Файед.

С Джеймсом Диана была знакома еще до свадьбы с Чарльзом, но романтика в их отношениях проявилась годами позже. Впоследствии этот мужчина предал память принцессы и начал делиться с таблоидами пикантными подробностями этого адюльтера. С Хаснатом Ханом, мусульманином, Спенсер сошлась уже на закате ее официальных отношений с Чарльзом. Доктора тайно доставляли в Кенсингтонский дворец, чтобы Диана могла насладиться временем наедине с любовником. Однако эти отношения дали трещину, в том числе и на фоне скандальному интервью Уэльской «Панораме». Кардиохирург предпочел отойти в сторону.

Роман с Доди Аль-Файедом стал для принцессы последним и самым роковым. Именно с ним она оказалась в конце августа в 1997 году в Париже, где и разбилась в жуткой автокатастрофе. Говорят, что принцесса и наследник миллиардов Мохаммеда Аль-Файеда были обручены, однако об этом до сих пор спорят.

Это самые известные романы принцессы Дианы. А что же другие мужчины? Был, к примеру, у нее телохранитель Барри Маннаки, с которым принцесса сблизилась вскоре после замужества. Чарльз, как уже было отмечено, не проявлял к молодой жене тех пылких чувств, которых она от него ждала. Тогда Уэльская перенесла все свои эмоции на Барри, который был старше на 14 лет. Наличие у мужчины семьи Диану не смущало. Как и то, что у нее уже самой есть дети, которых принцесса, по некоторым свидетельствам, была готова бросить. Впрочем, до сих пор неизвестно, так ли это и вступали ли Ди и Барри в интимные отношения. Маннаки, к слову, погиб во время ДТП, и принцесса считала, что аварию могли подстроить люди из Дворца.

Дэвид Уотерхауз — 10-й внук герцога Мальборо, Джона Спенсера-Черчилля, был довольно дальним родственником Дианы и часто бывал в ее доме еще до того, как принцесса влюбилась в Хьюитта. Дэвид порой сопровождал Ди на те мероприятия, куда по каким-то причинам не попадал принц Чарльз. К чести Уотерхауза, он никогда не пользовался своей дружбой, была она интимной или нет, в корыстных целях в отличие от того же Джеймса Хьюитта. Последний считал, что именно Дэвид помешал развитию его роману с Дианой.

Еще один интересный мужчина из биографии Ди — Джеймс Гилби, автодилер. Вот тот человек, который мог бы помешать Королевской свадьбе Спенсер, так как они познакомились, когда ей было еще 18 лет, за два года до брака с Чарльзом. Но позднее дружба Гилби и Дианы точно стала крепче. В 1992 году третьим лицам удалось перехватить телефонный разговор этих двоих и сделать запись. Во время беседы ничего не подозревающие приятели обменивались компрометирующими их фразами.

Оливер Хоар работал арт-дилером и сошелся с Дианой благодаря… Чарльзу! Он был приятелем принца Уэльского и так оказался в одном обществе с принцессой. Интересно, что нынешний король Великобритании прекрасно знал о романе жены с Оливером. И реакция у него была лишь: Уэльский удивлялся, как Хоару не скучно с Ди.

Оказался в списке мужчин Дианы также регбист и ведущий шоу Уилл Карлинг. Его визиты в Кенсингтонский дворец прекратились лишь тогда, когда этот роман принцессы рассекретила пресса. Позднее Уилл отнекивался от интимной связи с Ди, хотя из-за нее был разрушен его брак.